Jama Masjid Police Station Attack: दिल्ली में कानून-व्यवस्था से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है. पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाए गए एक सनकी युवक ने सोमवार 23 नवंबर 2026 को पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. वारदात के बाद आरोपी थाने से फरार हो गया और भागने के लिए दोपहिया वाहन भी लूट लिया. हालांकि, पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की आखिर यह पूरा मामला क्या था?

पारिवारिक विवाद की शिकायत पर थाने बुलाया गया था युवक

पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आरोपी की पहचान नबील के तौर पर हुई है. उसकी मां और बहन ने उसके खिलाफ परेशान करने की शिकायत दी थी. इसी शिकायत के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे पूछताछ के लिए जामा मस्जिद थाने बुलाया था. थाने में जब पुलिसकर्मी उससे पूछताछ कर रहे थे, तभी उसने अचानक चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया. हमले में 5 पुलिसकर्मियों के चेहरे और गर्दन पर चोटें आईं. घटना के बाद थाने में अफरा-तफरी मच गई.

हमला कर थाने से भागा

पुलिसवालों पर हमला करने के बाद आरोपी मौके से भाग गया. बताया जा रहा है कि भागने के लिए उसने एक टू-व्हीलर भी चुरा लिया. इस बीच, घायल पुलिसवालों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया. शुरू में उन्हें संजीवनी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए सर गंगा राम हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन पुलिसवालों की हालत गंभीर है, जबकि दो का इलाज चल रहा है.

चीताली कबर इलाके में आरोपी की पुलिस से फिर झड़प हुई

घटना के बाद, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन्स यूनिट ने आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस टीम ने उसे चीताली कबर इलाके में ट्रेस किया. जब पुलिसवालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने उन पर फिर से हमला कर दिया. पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की और आरोपी को काबू कर लिया.

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है. वे यह भी जांच कर रहे हैं कि आरोपी को पुलिस स्टेशन के अंदर चाकू कैसे मिला और हमले के पीछे उसका क्या मकसद था.