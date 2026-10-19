Delhi Metro: अंडरगारमेंट में छिपाकर ले जा रहा था संदिग्ध चीज, X-Ray स्क्रीन पर दिखा कुछ ऐसा कि मच गई हलचल

Jama Masjid Metro Station Alert: दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री की ऐसी हरकत सामने आई, जिसने सुरक्षाकर्मियों को सतर्क कर दिया. जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैग की स्क्रीनिंग के दौरान एक्स-रे मशीन की स्क्रीन पर एक संदिग्ध घनी वस्तु दिखाई दी. इसके बाद जब यात्री के सामान की जांच आगे बढ़ी, तो उसके अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में एक अज्ञात ठोस पदार्थ छिपा मिला. बताया जा रहा है कि जांच के दौरान यात्री ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन CISF के जवानों ने उसे स्टेशन के निकास द्वार के पास ही पकड़ लिया.

एक्स-रे स्क्रीन पर संदिग्ध चीज़ दिखी

रिपोर्ट के मुताबिक, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के लोग जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर रूटीन सिक्योरिटी चेक कर रहे थे. बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम स्क्रीन पर एक भारी चीज़ दिखाई दी, जिससे सिक्योरिटी वालों को शक हुआ. इसके बाद, पैसेंजर के सामान की और चेकिंग शुरू की गई. इस दौरान पता चला कि पैसेंजर भागने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, अलर्ट लोगों ने उसे स्टेशन के एग्जिट गेट के पास रोक लिया.

अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में ठोस चीज़ मिली

पैसेंजर की तलाशी और बैगेज इंस्पेक्शन के दौरान, उसके अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में एक अनजान ठोस चीज़ मिली. उसकी पहचान के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है. यह भी साफ नहीं है कि पैसेंजर ने उसे वहां क्यों छिपाया था. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, संदिग्ध पैसेंजर ने खुद को मलेशिया के कुआलालंपुर में रहने वाला नॉन-रेसिडेंट इंडियन (NRI) बताया.

CISF’s Swift Response: Suspicious Person Apprehended While Attempting to Escape at Metro Station! Alert CISF personnel at Jama Masjid Metro Station of DMRC sprang into action when a passenger attempted to flee after a suspicious, dense object appeared on the XBIS screen during baggage screening. Demonstrating quick reflexes and effective coordination, CISF personnel immediately pursued and apprehended the fleeing passenger near the exit gate. Further examination of his belongings revealed an unidentified semi-solid substance concealed in a stitched portion of his undergarment. The passenger, who claimed to be an NRI residing in Kuala Lumpur, along with his belongings, was handed over to the police for further investigation. The swift action and alertness of CISF personnel highlight their prompt response and commitment to ensuring metro security. #CISF #MetroSecurity #Vigilance #QuickResponse @HMOIndia @PIB_India @CISF_Delhimetro — CISF (@CISFHQrs) October 19, 2026

पैसेंजर को पुलिस के हवाले किया गया

मामले की गंभीरता को देखते हुए, CISF ने संदिग्ध पैसेंजर और बरामद चीज को आगे की जांच के लिए लोकल पुलिस को सौंप दिया. पुलिस अब बरामद ठोस चीज़ की पहचान और उसे छिपाने के पीछे के कारण की जांच कर रही है.

फिलहाल, इस मामले में किसी भी प्रतिबंधित या विस्फोटक चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना की असली वजह साफ हो पाएगी. इस घटना के दौरान, CISF की सतर्कता ने पैसेंजर को सिक्योरिटी चेक से बचने से रोक दिया.