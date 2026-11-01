Delhi: पत्नी पर नाजायज संबंध का शक और फिर… 1998 की वो हत्या जिसे समझा गया था हादसा; 62 साल में हुई गिरफ्तारी

Delhi Jai Prakash Murder Case: दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स पर हत्या के बाद 28 साल तक पुलिस से बचते रहने का आरोप है. शुरुआत में जिस मौत को सड़क हादसा समझकर फाइल बंद करने की तैयारी थी, जांच आगे बढ़ने पर वही मामला कथित हत्या में बदल गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने वारदात को हिट एंड रन का रूप देने के लिए घटनास्थल को इस तरह बनाया था कि किसी को शक न हो. इसके बाद वह लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा और पहचान छिपाकर अलग-अलग जगहों पर जिंदगी गुजारता रहा. लेकिन, इतने एहतियातन के बावजूद वह पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा चलिए जानें.

क्या था पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, मामला 20 अक्टूबर 1998 का है. उस दिन 24 साल का जय प्रकाश दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में गंभीर हालत में बेहोश मिला था. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शुरुआत में पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना माना था. गोकलपुरी थाने में IPC के तहत आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया. लेकिन जांच आगे बढ़ी तो घटनाक्रम को लेकर पुलिस का शक गहराने लगा.

हथौड़े से हमला कर हादसे का रूप देने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, बाद की जांच में सामने आया कि जय प्रकाश की मौत कथित तौर पर हादसे में नहीं, बल्कि हत्या के कारण हुई थी. आरोपी विश्वनाथ सिंह उर्फ मुन्ना मृतक का पड़ोसी था. पुलिस का आरोप है कि उसने प्रकाश के सिर पर हथौड़े से वार किया और फिर घटनास्थल को इस तरह पेश किया कि मामला हिट एंड रन दुर्घटना लगे.

हत्या की कथित वजह भी रिश्ते से जुड़ी थी. पुलिस के मुताबिक, मुन्ना को शक था कि जय प्रकाश का उसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध था. इसी शक के चलते उसने कथित तौर पर वारदात को अंजाम दिया.

2000 में एक मर्डर केस फाइल किया गया

जांच में मर्डर का पता चलने के बाद, ओरिजिनल केस हटा दिया गया और 2000 में खजूरी खास पुलिस स्टेशन में एक नया मर्डर केस फाइल किया गया. पुलिस के मुताबिक, सिंह को 5 दिसंबर, 2001 को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. इसके बाद वह गिरफ्तारी से बचता रहा.

अपना नाम बदले बिना अपनी पहचान छिपाई और लोकेशन बदलता रहा

पुलिस के मुताबिक, सिंह ने फरारी के दौरान कई बार लोकेशन बदली. वह फरीदाबाद, लोनी, इटावा और दिल्ली में रहता था और होलसेल मावा के बिजनेस से जुड़ा था. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के इटावा में उसके पुश्तैनी गांव का पता लगाया और दिल्ली में रहने वाले उसके परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा की.

सर्विलांस के दौरान, पुलिस ने एक आदमी को अपने भाइयों से चुपके से मिलते हुए देखा. सीक्रेट वेरिफिकेशन के बाद, उसकी पहचान विश्वनाथ सिंह के रूप में हुई.

पुलिस ने उसे 62 साल की उम्र में गिरफ्तार किया

एक अधिकारी के मुताबिक, एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, क्राइम ब्रांच की एक टीम ने 30 अक्टूबर को नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के शिव विहार इलाके से 62 साल के विश्वनाथ सिंह उर्फ ​​मुन्ना को गिरफ्तार किया. पुलिस अब फरार रहने के दौरान उसकी एक्टिविटीज़ और केस के दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है.