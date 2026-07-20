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Delhi Crime: पिता की बेहद शर्मनाक करतूत! बेटी को अकेला देख हुआ अनकंट्रोल, जबरदस्ती बनाए शारीरिक संबंध

Delhi Crime News: पीड़िता ने बताया कि उसके पिता शाकिर अली उसकी दादी के साथ बादली गांव में रहते हैं, जबकि वह अपनी मां और अपने 10 साल के भाई के साथ जहांगीरपुरी में रहती है. 7 जुलाई को जब उसकी मां और भाई घर पर नहीं थे तो उसके पिता उनके घर आए.

By: Hasnain Alam | Published: July 20, 2026 7:18:54 PM IST

दिल्ली में पिता ने बेटी से की हैवानियत
दिल्ली में पिता ने बेटी से की हैवानियत


Delhi Crime News: दिल्ली के जहांगीरपुरी से रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. 13 साल की एक नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. लड़की की शिकायत पर पुलिस फरार आरोपी पिता की तलाश कर रही है. पुलिस के मुताबिक लड़की की मां की शिकायत पर महिंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

पीड़िता ने बताया कि उसके पिता शाकिर अली उसकी दादी के साथ बादली गांव में रहते हैं, जबकि वह अपनी मां और अपने 10 साल के भाई के साथ जहांगीरपुरी में रहती है. 7 जुलाई को जब उसकी मां और भाई घर पर नहीं थे तो उसके पिता उनके घर आए.

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पिता ने बेटी के साथ जबरदस्ती बनाए शारीरिक संबंध

उसने पुलिस को बताया कि इस दौरान उसके पिता ने कथित तौर पर उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और किसी को भी इस बारे में बताने पर उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी.

इसके बाद आरोपी पिता फरार हो गया. फिलहाल पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. साथ ही आरोपी पिता को पकड़ने के लिए तलाशी की जा रही है.

सौतेले पिता ने बेटी की लूट ली थी इज्जत

बता दें कि इसी तरह का एक मामला कुछ महीने पहले दिल्ली से सामने आया था. एक सौतेले पिता पर बेटी की इज्जत लूटने का आरोप लगा था. नाबालिग लड़की अपने सौतेले पिता के इस घिनौने जुर्म के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी.

पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. उस दौरान पीड़िता ने बताया था कि उसका सौतेला पिता लगातार काफी समय से उसके साथ संबंध बना रहा था. मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था.

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