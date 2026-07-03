Delhi: शौहर को पत्नी के अफेयर का हुआ शक, मोबाइल चेक करने पर… कुछ घंटों बाद मिली युवक की लाश

Delhi Extra Marital Affair Murder: पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. महज 20 साल की एक महिला पर अपने ही शौहर की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति को बीवी के कथित अवैध संबंध का शक था, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी.

घटना वाली रात भी इसी बात पर झगड़ा बढ़ गया कि मामला हत्या तक पहुंच गया. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, दिसंबर 2025 में मुस्तकीम ने लोनी की रहने वाली अपने मामा की बेटी अलीशा से शादी की थी. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही अलीशा घर में झगड़े करने लगी थी. वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी. मुस्तकीम ने अपनी पत्नी को WhatsApp पर किसी दूसरे आदमी से चैट करते हुए पकड़ लिया. दो महीने पहले, वह झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई थी. 29 जून को, मुस्तकीम किसी तरह अपनी पत्नी को घर वापस ले आया.

मोबाइल फ़ोन चेक करने को लेकर झगड़ा

आरोप है कि बुधवार रात करीब 8 बजे अलीशा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी. इस पर उसके पति ने नाराज़गी जताई. दोनों के बीच बहस हो गई. पति उसका मोबाइल फ़ोन चेक करने लगा, जिससे हाथापाई हो गई. परिवार ने किसी तरह मामला शांत किया. रात करीब 1 बजे, कपल अपने कमरे में सो रहा था. मृतक की मां सुबह 3:40 बजे उठीं और उन्होंने देखा कि अलीशा अपने कमरे के बाहर परेशान हालत में खड़ी थी.

आरोपी पत्नी गुरुद्वारे में छिप गई

पुलिस के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद मुस्तकीम की मां कमरे में आई. उसे देखकर अलीशा घबरा गई और तुरंत घर से भाग गई. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह इलाके के एक गुरुद्वारे में छिप गई. मुस्तकीम की मां की शिकायत के बाद, पुलिस ने इंडियन पीनल कोड (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज किया. जांच शुरू हुई.

पुलिस ने क्राइम सीन का मुआयना किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और फोरेंसिक टीम की मदद से जरूरी सबूत इकट्ठा किए. हालांकि, पुलिस ने सुराग का पीछा किया और संदिग्ध को एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया दुपट्टा भी बरामद कर लिया. दिल्ली पुलिस का कहना है कि तेजी से जांच और फोरेंसिक सबूतों की वजह से हत्या की गुत्थी कुछ ही घंटों में सुलझ गई.