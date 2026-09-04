Delhi Rain: बाप रे! एयरपोर्ट से सड़कों तक हर तरफ पानी ही पानी; IMD के रेड अलर्ट के बाद हुई झमाझम बारिश से बेहाल हुई दिल्ली

Delhi Rain Alert: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार 4 सितंबर 2026 को जन्माष्टमी के दिन दिल्ली में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें राजधानी में तेज बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी थी. शाम के वक्त हुई बारिश ने कुछ ही देर में दिल्ली-NCR की रफ्तार रोक दी. सड़कों पर जलभराव हुआ, कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नजारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिला, जहां बारिश का पानी परिसर के अंदर तक पहुंच गया. जिसका वीडियो ANI ने जारी किया है.

एयरपोर्ट पर पानी के बीच चलने को मजबूर हुए यात्री

दिल्ली एयरपोर्ट पर जलभराव के कारण यात्रियों और एयरपोर्ट कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. ANI पर सामने आए वीडियो में यात्री पानी के बीच अपना सामान लेकर चलते दिखाई दिए. कई यात्रियों ने पानी में चलने के लिए जूते-चप्पल तक उतार दिए.

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए यात्री मानसी ने बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर ऐसा जलभराव पहले कभी नहीं देखा. उनके मुताबिक, वह करीब आधे घंटे तक पानी कम होने का इंतजार करती रहीं, ताकि आगे बढ़ सकें.

पानी निकालने में जुटा एयरपोर्ट स्टाफ

हालात बिगड़ने के बाद एयरपोर्ट कर्मचारी जलभराव वाले हिस्से से पानी निकालने में जुट गए. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्माचारियों ने वाइपर की मदद से पानी हटाने की कोशिश की. जिस हिस्से में पानी जमा हुआ, उसके नीचे मेट्रो लाइन भी गुजरती है. एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण और हाई-सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह पानी भरने की तस्वीरों ने व्यवस्था और जल निकासी को लेकर सवाल खड़े कर दिए.

दिल्ली की सड़कों पर भी थमी रफ्तार

बारिश का असर सिर्फ एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रहा. दिल्ली-NCR के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया. जलभराव के कारण कई जगह ट्रैफिक जाम कि नौबत आ गई और गाड़ियां कछुएं की रफ्तार से चलती नजर आई. कुछ ही देर की तेज बारिश ने एक बार फिर राजधानी के ड्रेनेज सिस्टम की चुनौती सामने ला दी. जिन सड़कों पर सामान्य दिनों में भारी ट्रैफिक रहता है, वहां बारिश के बाद पानी जमा होने से लोगों को काफी परेशानी हुई.

वहीं, दूसरी तरफ जन्माष्टमी को लेकर बड़ी संख्या में लोग मंदिरों और धार्मिक स्थलों की ओर निकल रहे थे. ऐसे में बारिश और जलभराव ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी. कई इलाकों में लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ा, जबकि जाम के कारण वाहनों में फंसे लोगों को भी काफी देर इंतजार करना पड़ा.

शाम 5 से रात 8 बजे तक बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक, शाम 5 बजे से रात 8 बजे के बीच दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और बिजली चमकने की संभावना जताई गई थी. कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. खासकर जलभराव वाले इलाकों, खुले स्थानों और बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचने की जरूरत है.