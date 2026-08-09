भारत के विकास को मिली नई रफ्तार, 2014 के बाद सड़क, रेल, एयरपोर्ट और हेल्थ सेक्टर में बड़ा विस्तार

India Infrastructure Growth: पिछले एक दशक से अधिक समय में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है. सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, ऊर्जा, गैस, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, कई क्षेत्रों में मौजूदा क्षमता का बड़ा हिस्सा 2014 के बाद जोड़ा गया है.

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) इसका बड़ा उदाहरण है. 2014 से पहले इसका परिचालन नेटवर्क शून्य था, जबकि अब 2,843 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार हो चुका है. इसी तरह एक्सप्रेसवे नेटवर्क करीब 1,000 किलोमीटर से बढ़कर 6,700 किलोमीटर तक पहुंच गया. चार लेन या उससे अधिक चौड़े नेशनल हाईवे का नेटवर्क भी 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 45,516 किलोमीटर हुआ है.

रेलवे में भी विद्युतीकरण की रफ्तार तेज हुई. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क 21,800 किलोमीटर के स्तर से बढ़कर 69,800 किलोमीटर तक पहुंचा है.

एयरपोर्ट और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार

एविएशन और शहरी परिवहन में भी महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज किया गया. 2014 के आसपास 74 एयरपोर्ट के मुकाबले अब 164 अतिरिक्त एयरपोर्ट का नेटवर्क बताया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वहीं, मेट्रो रेल नेटवर्क करीब 250 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 1,000 किलोमीटर हो गया है. इससे बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन के विकल्पों का विस्तार हुआ है.

ऊर्जा क्षेत्र में सोलर और रिन्यूएबल क्षमता का उछाल

ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर क्षमता सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में शामिल रही. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सोलर क्षमता 2.6 GW के शुरुआती स्तर से बढ़कर करीब 162 GW अतिरिक्त क्षमता तक पहुंची. कुल रिन्यूएबल क्षमता भी 54 GW से बढ़कर 248 GW के स्तर तक पहुंची है. बिजली उत्पादन क्षमता, ट्रांसमिशन नेटवर्क और गैस पाइपलाइन में भी विस्तार हुआ. राष्ट्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क करीब 2.9 लाख ckm से बढ़कर 5 लाख ckm और गैस पाइपलाइन नेटवर्क 15,000 किलोमीटर से बढ़कर 26,000 किलोमीटर बताया गया है.

स्टार्टअप से डिफेंस एक्सपोर्ट तक नई तस्वीर

आर्थिक गतिविधियों के मोर्चे पर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2014 के करीब 500 से बढ़कर 2.30 लाख बताई गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिफेंस एक्सपोर्ट भी 700 करोड़ से बढ़कर 38,424 करोड़ तक पहुंचने का दावा किया गया है. इससे घरेलू विनिर्माण और रक्षा उत्पादन को लेकर बदली तस्वीर सामने आती है.

पानी और हेल्थकेयर में भी बड़ा विस्तार

ग्रामीण घरों तक पाइप से पानी पहुंचाने की कवरेज 17% से बढ़कर करीब 80% बताई गई है. स्वास्थ्य क्षेत्र में 8 AIIMS के पुराने आधार से 15 और संस्थान जुड़े हैं. MBBS सीटें 51,348 से बढ़कर करीब 1.39 लाख हुईं, जबकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई.

कुल मिलाकर, ये आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार का दायरा केवल सड़कों और रेलवे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऊर्जा, स्वास्थ्य, पानी, गैस, एविएशन और डिजिटल उद्यमिता जैसे क्षेत्रों तक फैला है.