Independence Day 2026: दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त को लेकर जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते रहेंगे बंद; देखें पूरी लिस्ट

Delhi Police Traffic Advisory on 15 August 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में शनिवार (15 अगस्त, 2026) को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. हर साल की तरह मुख्य आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला पर हो रहा है. इसके लिए पूरी तैयारी है. शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य आयोजन के चलते दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के साथ-साथ यातायात संचालन को लेकर अभी से मोर्चा संभाल लिया है. इसके मद्देजनर दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) ने इस तरह ट्रैफिक की व्यवस्था की है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो.

दिल्ली पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शनिवार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपनी एडवायजरी के बारे में लोगों को बताया गया है कि वह किन रास्तों को प्रयोग करें और किनका परहेज करें. एडवायजरी में कहा ही कि 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर आम जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए सुबह 10 बजे तक कुछ ट्रैफिक प्रतिबंध, डायवर्जन और वाहनों की आवाजाही से जुड़े नियम लागू रहेंगे. यह नियम सुबह 4 बजे से प्रभावी है.

लोगों की दी गई सलाह

प्रतिबंधित सड़कों पर जाने से बचें और तय किए गए वैकल्पिक रास्तों का पालन करें.

अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें.

ट्रैफिक साइन, VMS और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

ट्रैफिक की ताजा जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक एडवाइजरी देखते रहें.

भारी वाहनों पर रोक

15 अगस्त की सुरक्षा और ट्रैफिक को देखते हुए दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में भी भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है. इसके साथ ही यमुना पार इलाके के कुछ खास पुलों को भी वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा, जिसका सीधा कनेक्टिविटी दरियागंज और राजघाट की ओर है. दिल्ली से गाजियाबाद और हरियाणा के बीच चलने वाले ट्रैफिक को पहले से अपना रूट तय करने की सलाह दी गई है. गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा.

14 अगस्त रात को 11 बजे से ही भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आधिकारिक जानकारी में बताया कि 14 अगस्त की रात 11 बजे से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक भारी वाहनों के दिल्ली में आवागमन पर प्रतिबंध लागू है. इस दौरान दिल्ली से होकर आने-जाने वाले भारी वाहनों के निर्धारित रूट पूरी तरह से प्रभावित हैं.

क्या-क्या है बंद

नार्थ ईस्ट और शाहदरा ज़िले के दो पुल बंद रहेंगे, जबकि पूर्वी दिल्ली से जुड़े ज्यादातर रास्ते खुले हैं. वहीं, ओल्ड आयरन ब्रिज और गीता कॉलोनी फ्लाईओवर को ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद रखा जाएगा. स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते इन दोनों स्थानों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित हैं.

शनिवार (15 अगस्त, 2026) को लाल किले की तरफ आने वाले तमाम रूट और इसके आसपास के इलाकों में सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आम ट्रैफिक मूवमेंट के लिए कई रास्ते बंद हैं. इन रास्तों पर केवल वैध स्टिकर/पास वाले गाड़ियों को ही जाने की परमिशन है.