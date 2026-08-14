Home > दिल्ली > 15 August Weather: क्या किरकिरा होगा 15 अगस्त का मजा? लाल किले पर होगी बारिश या सूखा रहेगा आसमान; आ गया मौसम विभाग का ताजा अपडेट

15 August Weather: क्या किरकिरा होगा 15 अगस्त का मजा? लाल किले पर होगी बारिश या सूखा रहेगा आसमान; आ गया मौसम विभाग का ताजा अपडेट

Independence Day Weather: कल आजादी का दिन है और आसमान से लेकर जमीन तक जश्न का माहौल बना रहेगा. अब सवाल उठता है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर कहीं बारिश जश्न का मजा तो खराब नहीं कर देगी. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग ने कल के मौसम का हाल बता दिया है.

By: Heena Khan | Last Updated: August 14, 2026 12:43:10 PM IST

independence day weather
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Independence Day Weather: कल आजादी का दिन है और आसमान से लेकर जमीन तक जश्न का माहौल बना रहेगा. अब सवाल उठता है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर कहीं बारिश जश्न का मजा तो खराब नहीं कर देगी. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग ने कल के मौसम का हाल बता दिया है. दरअसल, स्वतंत्रता दिवस से पहले सक्रिय मॉनसून सिस्टम के असर से शुक्रवार को दिल्ली-NCR में व्यापक बारिश होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में रुक-रुक कर या भारी बारिश के साथ-साथ आंधी और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है.

मॉनसून अब भी सक्रीय 

IMD के अनुसार, 14 अगस्त को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में व्यापक बारिश होने की उम्मीद है और कम से कम 19 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पास से गुजर रही सक्रिय मॉनसून ट्रफ (monsoon trough) लगातार हो रही बारिश की वजह है. यह ट्रफ अभी राजस्थान से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैली हुई है और इसके आगे बढ़ने से दिल्ली-NCR में बार-बार बारिश होने की उम्मीद है. पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तट के पास कम दबाव का क्षेत्र बनने से भी अगले 24 से 36 घंटों में गंगा के मैदानी इलाकों में मौसम पर असर पड़ने की संभावना है. इससे उत्तर भारत में बारिश की गतिविधि और तेज हो सकती है.

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स्वतंत्रता दिवस पर बारिश की संभावना

15 अगस्त को मौसम में बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिसमें लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भी बादल छाए रह सकते हैं. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने या पूरी तरह बादल छाए रहने की संभावना है, साथ ही राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या कुछ देर के लिए बारिश हो सकती है. हालांकि, मौसम विशेषज्ञों को उम्मीद नहीं है कि मौसम आधिकारिक समारोहों में कोई बड़ी बाधा डालेगा. अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल भी स्वतंत्रता दिवस के आसपास ऐसे ही हालात थे, जब 14 अगस्त को दिल्ली में भारी बारिश हुई थी और अगली सुबह मौसम बेहतर हो गया था.

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Tags: delhi weatherhome-hero-pos-7independence dayKal ka mausam
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