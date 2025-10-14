Home > क्राइम > दिल्ली में बंगाल जैसी वारदात, दरिंदों ने की एक और छात्रा को नोंच खाने की कोशिश, मामला जान फट जाएगा कलेजा

दिल्ली में बंगाल जैसी वारदात, दरिंदों ने की एक और छात्रा को नोंच खाने की कोशिश, मामला जान फट जाएगा कलेजा

दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (South Asian Univesity) में बी.टेक फर्स्ट ईयर (B.Tech First Year) की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) की कोशिश का मामला सामने आया है. पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: October 14, 2025 1:35:51 PM IST

Delhi South Asian University:  देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वैसे तो कई अपने खान-पान को लेकर काफी ज्यादा फेमस है. लेकिन अब दिल्ली में क्राइम के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. खास तौर से छेड़छाड़ या फिर यौन उत्पीड़न के मामलों में. एक ऐसा ही ताजा मामला साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (South Asian University- SAU) में बी.टेक फर्स्ट ईयर की एक छात्रा के साथ देखने को मिला. जहां, एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न और गैंगरेप की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है.  इस घटना ने यूनिवर्सिटी कैंपस में लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

छात्रा ने पुलिस को सुनाई अपनी आपबीती: 

छात्रा ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़े, उसे आपत्तिजनक तरीके से छुआ और गैंगरेप करने की भी पूरी तरह से कोशिश की. छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके साथ ही गैंगरेप की कोशिश (IPC की संबंधित धाराएं) की धाराएं में भी मुकदमा दर्ज कर लिया है. 

कब और कैसे हुई थी छात्रा के साथ घटना: 

यह घटना सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस के संज्ञान में आई. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई  शुरू कर दी. आरोपियों में सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोगों के शामिल होने का शक जताया जा रहा है, जिनके खिलाफ फिलहाल अज्ञात लोगों के तौर पर मामला दर्ज किया गया है.

कैंपस में लगभग सीसीटीवी की हो रही जांच: 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यूनिवर्सिटी कैंपस में लगभग सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. छात्रा के बयान के आधार पर ही पुलिस इन सभी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है, ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द से जल्द इस पूरे घटना का पर्दाफाश किया जा सके.

घटना के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों में भारी रोष:

इस चौंका देने वाली घटना के बाद से पूरे यूनिवर्सिटी के छात्रों में हंगामा देखने को मिल रहा है. इसके अलावा पुलिस पीड़ित छात्रा की काउंसलिंग भी साथ-साथ करवा रही है. यह सनसनीखेज वारदात से एक बार फिर यह साबित होता है कि शिक्षण संस्थानों के अंदर भी महिलाएं आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है ? फिलहाल, पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है. 

दिल्ली में बंगाल जैसी वारदात, दरिंदों ने की एक और छात्रा को नोंच खाने की कोशिश, मामला जान फट जाएगा कलेजा

