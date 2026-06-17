IMD Weather Update 18 June 2026: दिल्ली-NCR में पड़ेगी गर्मी या होगी बारिश, नोट करके ही निकलें घर से

IMD Weather Update Thursday 18 June 2026: चक्रवाती संचरण, मॉनसून 2026 और पश्चिमी विक्षोभ के चलते देशभर के मौसम का मिजाज बदला हुआ है. पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में मॉनसून के एक्टिव होने से बारिश का सिलसिला तेज हो गया है. इस बीच जल्द ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) एक्टिव होने वाला है. इसके बाद दिल्ली-एनसीआर, यूपी, हरियाणा, पंजाब और पर्वतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. आगामी 24-48 घटों के दौरान देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में बारिश के साथ ओले गिरने का भी अलर्ट है, जबकि कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है.

गुरुवार को मौसम लेगा करवट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, गुरुवार (18 जून, 2026) को दोपहर या शाम के दौरान दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम करवट ले सकता है. इसके असर दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ तक नजर आएगा. इसके चलते यूपी और दिल्ली के कई जिलों में आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और इस दौरान और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज आंधी चलने की संभावना है.

मौसम का मिजाज बदलने से दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी के साथ ही गाजियाबाद, नोएडा,ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद और गुरुग्राम के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन तेज बारिश का अलर्ट नहीं है. हल्की बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर के तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलने के पूरे आसार हैं.

दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

अगले 4-5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है. लगातार बारिश के कारण तापमान अभी सामान्य से कम है, और हालांकि इसके थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन पंजाब, दिल्ली या राजस्थान में किसी बड़ी लू (heat wave) की आशंका नहीं है. हालांकि, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों और मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में लू जैसी स्थिति हो सकती है.

क्यों हो रही मॉनसून में देरी

वहीं, IMD के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि भारत में मॉनसून में देरी हो रही है. खासकर केरल में जहां यह 4 दिन देर से पहुंचा. अब तक यह कर्नाटक के बड़े हिस्सों, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहुंच चुका है. आने वाले दिनों में इसके पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं में और फैलने की उम्मीद है.

नोएडा समेत एनसीआर में भी हो सकती है बारिश

एनसीआर के जिलों में भी गुरुवार को बारिश का अलर्ट है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से वीकेंड यानी 21 जून, 2026 तक इन सभी इलाकों में मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा. मौसम विभाग की ओर से गुरुवार (18 जून, 2026) को दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम सहित पूरे एनसीआर के लिए बारिश और आंधी के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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