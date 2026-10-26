IMD Weather Forecast: दिल्ली में AQI बढ़ा या फिर हुआ कम? कब होगी बारिश? आ गया IMD का लेटेस्ट अलर्ट

IMD Weather Forecast: दिल्ली में सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को न्यूनतम तापमान 17°C दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है. IMD का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम और ठंडा होगा और हफ्ते के आखिर में बारिश हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, रविवार को रात भर हुई बारिश और कुछ जगहों पर ओले गिरने से दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 17°C पर आ गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है. IMD के वैज्ञानिकों के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है और हफ्ते के आखिर में हल्की बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है.

IMD के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, साथ ही गरज के साथ बिजली भी चमकी. अधिकारी ने बताया कि मध्य और दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों के साथ-साथ फिरोजपुर, सिरसा, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में कहीं-कहीं ओले गिरे. वहीं, कैथल में 85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं. ऐसा वायुमंडल की मध्यम और ऊपरी परतों में एक कमजोर ‘वेस्टर्न डिस्टर्बेंस’ (पश्चिमी विक्षोभ) और अरब सागर से निचले स्तर पर नमी आने के कारण हुआ है. IMD के अनुसार, रविवार सुबह 8:30 बजे तक सफदरजंग में 4.4 मिमी, लोधी रोड में 5.8 मिमी और दिल्ली रिज में 0.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.

हवा की गुणवत्ता

हवा की गुणवत्ता में 38 अंकों का सुधार हुआ है और यह ‘मध्यम’ (moderate) श्रेणी में आ गई है. रविवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 153 दर्ज किया गया, जो शनिवार के 191 के मुकाबले बेहतर है. ये दोनों ही ‘मध्यम’ श्रेणी में आते हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 0 से 50 के बीच का AQI ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ माना जाता है.

न्यूनतम तापमान में और आ सकती है गिरावट

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर 15-17°C तक पहुंच सकता है. एक अधिकारी ने बताया कि 29-30 अक्टूबर के दौरान हल्की बारिश का अगला दौर देखने को मिल सकता है.

हवा की गुणवत्ता का पूर्वानुमान

इसके अलावा, ‘एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम’ (हवा की गुणवत्ता की पूर्व चेतावनी प्रणाली) के अनुसार, सोमवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता गिरकर ‘खराब’ (poor) श्रेणी में जा सकती है. पूर्वानुमान में कहा गया है कि 26 से 28 अक्टूबर के दौरान हवा की गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में रहने की संभावना है. अगले छह दिनों के लिए अनुमान है कि हवा की गुणवत्ता ‘खराब’ से ‘मध्यम’ श्रेणी के बीच रहेगी.

मौसम केंद्रों के आंकड़े

अन्य मौसम केंद्रों की बात करें तो, रविवार को पालम में न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 16.4 डिग्री, रिज (Ridge) में 16.2 डिग्री और अयानगर में 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इन पांच केंद्रों में से ‘रिज’ में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. पालम में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 31 डिग्री, रिज में 31.4 डिग्री और अयानगर में 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इन सभी केंद्रों में से रिज में सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ.