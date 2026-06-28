Husband Killed Wife: रोटी बना रही थी पत्नी, गोलियों से छानली कर पति हुआ फरार; खून से लथपथ हो गया किचन

Husband Killed Wife: दिल्ली के संगम विहार में गुरुवार दोपहर घर पर रोटी बनाते समय 30 साल की एक महिला की उसके पति ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना शाम करीब 4 बजे हुई और आरोपी, जिसकी पहचान शुभम राजपूत के तौर पर हुई है, फरार है. पीड़िता कविता के परिवार का दावा है कि शादी के बाद से ही वो घरेलू हिंसा का शिकार थी. उन्होंने बताया कि पति से अक्सर झगड़े और धमकियों के बावजूद, लगातार हो रही मारपीट और समाज में बदनामी के डर से वो यह रिश्ता छोड़कर नहीं जा पा रही थी.

पत्नी की कर डाली ऐसे हत्या

न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, पीड़िता की बहन ने कहा, वो मुझे बताती थी कि वो उसे मारता-पीटता है. मैंने उससे कहा कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन उसे समाज के दबाव का डर था. वो अक्सर उसे धमकाता था. कविता और शुभम की शादी को करीब डेढ़ साल हुए थे और वो शुभम की माँ और भाई के साथ रहते थे. उसके देवर सुरेश ने आरोप लगाया कि यह हत्या पहले से सोची-समझी साजिश के तहत की गई थी. उनके मुताबिक, कविता को शाम करीब 4 बजे गोली मारी गई, लेकिन परिवार को इसकी जानकारी रात 8 बजे दी गई. उन्होंने दावा किया कि उसे चार गोलियां लगी थीं – एक हाथ में, दो पेट में और एक गर्दन में. एक पिस्तौल बरामद की गई है.

पति के लिए ही बना रही थी गोली

सुरेश ने आरोप लगाया, “जब मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने उसका शव देखा. उसे चार गोलियां लगी थीं – एक हाथ में, दो पेट में और एक गर्दन में. एक पिस्तौल बरामद की गई है. उसने यह सब योजना बनाकर किया. उसने अपनी माँ और भाई को एक दिन पहले ही कहीं और भेज दिया था ताकि सिर्फ़ उसे ही ज़िम्मेदार ठहराया जा सके. पीड़िता की बहन ने बताया कि गोली मारने से पहले पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. बहन ने कहा, “झगड़े के बाद, शाम करीब 4 बजे जब वो किचन में उसके लिए रोटी बना रही थी, तब उसने उसे गोली मार दी.”

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पत्नी पर बनाता था दबाव

कविता के परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि शुभम पर जुए का भारी कर्ज़ था और शादी के दौरान वो बेवफा भी रहा था. सुरेश ने दावा किया कि आरोपी पर करीब 25-30 लाख रुपये का कर्ज़ था और वप कविता पर दबाव बना रहा था कि वह कर्ज़ चुकाने में मदद के लिए अपनी ज़मीन का एक प्लॉट बेच दे. सुरेश ने आरोप लगाया, “मृतक के पास लगभग उतनी ही कीमत का एक प्लॉट था. वह उस पर कर्ज चुकाने के लिए प्लॉट बेचने का दबाव डालता था, लेकिन उसने मना कर दिया. इस अपराध में उसके दो-तीन दोस्त भी शामिल हैं.”