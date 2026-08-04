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पति ने दोस्त को किया फोन और बताया कुछ ऐसा कि उड़ गई हवाइयां, खूबसूरत भाभी को देखकर कर दिया कांड

दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को फोन कर कुछ ऐसा बताया कि उसकी हवाईयां उड़ गईं. वो आनन-फानन में उसके गर पहुंचा और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया.

By: Deepika Pandey | Published: August 4, 2026 4:35:14 PM IST

पति ने किया पत्नी का कत्ल
पति ने किया पत्नी का कत्ल


Delhi Murder Case: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के किशनगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति ने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फिर अपने दोस्त को फोन किया. उसने दोस्त को फोन करके कहा, ‘मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है और जल्दी से आजा. लाश को ठिकाने लगाना है.’ हालांकि दोस्त ने उसका साथ देने की जगह तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम (112) पर कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. 

आरोपी की पहचान 24 वर्षीय अनुराग उर्फ अभिषेक के रूप में हुई है, जो पेशे से एक डिलीवरी काम करता है. वहीं मृतका की पहचान 20 वर्षीय कनिका के रूप में हुई है.

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दोस्त ने किया फोन

इस बारे में पुलिस ने बताया कि रविवार को कंट्रोल रूम में एक युवक ने फोन किया था. उसने कॉल पर बताया कि उसके दोस्त ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. अब वो शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद चाहता है. सूचना मिलते ही किशनगढ़ थाना पुलिस सक्रिय हो गई. युवक ने जो पता बताया था, वहां पहुंचकर आरोपी अनुराग को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस का कहना है कि अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. पूछताछ के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सटीक कारणों का पता चल सकेगा.

कमरे का हाल देखकर हैरान हो गया दोस्त

जांच में पता चला है कि वारदात से एक दिन पहले आरोपी ने अपने दोस्त को घर में बुलाया था. जब वो कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा दोस्त की पत्नी कनिका बिस्तर पर पड़ी हुई है. उसका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है. अनुराग ने दोस्त से कहा कि मैंने कनिका को मार दिया है. अब उसका लाश ठिकाने में मेरी मदद करो. इसके बाद दोस्त ने बहाना बनाकर अपना मोबाइल लिया और घर से बाहर निकल गया. उसने पुलिस को फोन कर इस बारे में सूचना दी.

पुलिस कर रही जांच

आरोपी की निशानदेही पर कनिका का शव बरामद हुआ. उसे तत्काल सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जांच के अनुसार, कनिका गृहिणी थी और 2023 में उसकी शादी अनुराग से हुई थी. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस हत्या के कारण और हत्या की परिस्थिति के बारे में जांच कर रही है.

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