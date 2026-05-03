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दिल्ली हादसे का खौफनाक मंजर! रॉन्ग साइड बाइक, कार ने मारी टक्कर, हवा में उछलकर फ्लाईओवर से गिरा नीचे

एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार को रॉन्ग साइड जाते देखा जाता है. इसके बाद एक कार सामने से आती है और उसे टक्कर मार देती है. टक्कर लगने से बाइक सवार फ्लाईओवर से उछलकर नीचे जा गिरता है.

By: Deepika Pandey | Published: May 3, 2026 4:59:03 PM IST

Road Accident
Road Accident


Delhi Accident Video: दिल्ली के फ्लाईओवर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख हर कोई हैरान है. ये वीडियो घटनास्थल के पास लगे CCTV में कैद हो गया. इसमें साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार कार से टक्कर लगने के बाद फ्लाईओवर से नीचे गिर जाता है. इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है. जानकारी के अनुसार ये वीडियो 30 अप्रैल को डाबरी फ्लाईओवर का है. 

वीडियो में क्या है?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सुबह का समय है और डाबरी फ्लाईओवर पर सरपट गाड़ियां दौड़ रही हैं. इसी बीच एक बाइक पर सवार व्यक्ति रॉन्ग साइड से जा रहा होता है. थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद सामने से आ रही कार से उसकी टक्कर हो जाती है. टक्कर लगने के बाद बाइक सवार व्यक्ति हवा में उछलता हुआ सीधे फ्लाईओवर से नीचे जा गिरता है. नीचे गिरते ही वो लहुलुहान हो जाता है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गिरते ही उसकी मौत हो गई थी. पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में वीडियो कैद हो गई. 30 अप्रैल की वीडियो अब लोगों के बीच वायरल हो रही है.

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मृतक की पहचान

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान झारखंड के गोड्डा जिले के राजकुमार के रूप में हुई है. वो खाने की आपूर्ति का काम करता था. पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुबह लगभग 7:55 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को सूचना मिली कि डाबरी मोड़ फ्लाईओवर पर पंखा रोड के पास एक व्यक्ति फ्लाईओवर से नीचे गिर गया है. पुलिस मौके पर पहुंची, तो देखा कि व्यक्ति रोड पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है. पुलिस ने उसे उठाया और अस्पताल लेकर पहुंची, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

डाबरी निवासी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी

वहीं हादसे के बाद कार चालक वहां से फरार हो गया. पुलिस ने बताया कि जिस गाड़ी ने राजकुमार को टक्कर मारी, वो दिल्ली की गाड़ी है. ये कार डाबरी के ही निवासी के नाम पर रजिस्टर्ड है. जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा.

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