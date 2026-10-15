Hindu College Protest: हिंदू कॉलेज के छात्र-स्टाफ क्यों हैं प्रिंसिपल से नाराज़, कहा- हटाकर ही मानेंगे

Hindu College Protest: हिंदू कॉलेज स्टाफ़ एसोसिएशन (HCSA) ने कॉलेज के प्रिंसिपल और गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को हटाने के साथ-साथ संस्थान में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग की है. एसोसिएशन दो हफ़्ते से ज़्यादा समय से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ विरोध कर रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से तुरंत दखल देने की मांग की है. इसी कड़ी में बुधवार को जारी एक प्रेस नोट में HCSA ने कहा कि उसने प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पास किया है. समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, उसने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर यूनिवर्सिटी के नियमों का उल्लंघन करने, फैकल्टी के प्रमोशन और छुट्टी के मामलों में देरी करने, स्टाफ़ काउंसिल को नज़रअंदाज़ करने और फ़ाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसलों में पारदर्शिता बनाए रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है.

HCSA एडमिशन, फ़ाइनेंशियल मामलों और मैनेजमेंट में कथित गड़बड़ियों को लेकर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ विरोध कर रहा है. यह विरोध 14 सितंबर को शुरू हुआ, जब आरोप लगे कि कॉलेज ने स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा-करिकुलर एक्टिविटीज़ (ECA) कोटे के तहत सीटें आवंटित करते समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमों का उल्लंघन किया.

कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या आरोप हैं?

HCSA ने एडमिनिस्ट्रेशन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन नियमों से भटकने और फैकल्टी की छुट्टी और प्रमोशन के लिए सही प्रक्रियाओं का पालन न करने का आरोप लगाया है. उसने यह भी आरोप लगाया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टाफ़ काउंसिल को नज़रअंदाज़ किया, जो कॉलेज के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में भूमिका निभाती है। एसोसिएशन ने पैसों के लेन-देन, खरीद-फरोख्त और फीस व स्कॉलरशिप के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं. इसने गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के मिनट्स, ऑडिट किए गए अकाउंट्स, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स तक पहुंच की मांग की है. इसने कॉलेज से यह भी कहा है कि वह कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की टिप्पणियों पर अमल करे

कॉलेज में हो रहा नियमों का उल्लंघन

एक और बड़ी चिंता कॉलेज के संसाधनों के कथित कॉमर्शियल इस्तेमाल से जुड़ी है. HCSA का दावा है कि इमारतों पर कब्ज़ा किया जा रहा था और कॉरपोरेट डोनर्स (जैसे Chimes Group, Relaxo और Ultra International) के नाम पर उनका नाम बदला जा रहा था. इसने आरोप लगाया है कि ये व्यवस्थाएं यूनिवर्सिटी के नियमों का उल्लंघन करती हैं और इनकी जांच की मांग की है. एसोसिएशन ने कैंपस में बार-बार होने वाली आग की घटनाओं और ढांचे से जुड़ी चिंताओं की ओर भी ध्यान दिलाया है और निर्माण से जुड़े मुद्दों व कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की मांग की है.

एसोसिएशन क्या चाहती है?

HCSA चाहती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दखल दे. एक स्वतंत्र जांच का आदेश दे, प्रिंसिपल और गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को हटाए, शो-कॉज़ नोटिस वापस ले और स्टाफ काउंसिल के अधिकार बहाल करे. एसोसिएशन ने अपने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और एक सीनियर फैकल्टी मेंबर को जारी किए गए शो-कॉज़ नोटिस को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इसने कहा कि ये नोटिस प्रिंसिपल की कथित गड़बड़ियों के बारे में चिंता जताने की उनकी कोशिशों के बाद जारी किए गए थे.

यूनिवर्सिटी ले कॉलेज का कंट्रोल अपने हाथ में

HCSA ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा है कि वह कुछ समय के लिए हिंदू कॉलेज का कंट्रोल अपने हाथ में ले और इसके कामकाज की देखरेख के लिए एक बड़ी गवर्निंग बॉडी बनाए। इसने कहा कि इस कदम से संस्थान की सुरक्षा में मदद मिलेगी और जिसे इसने प्राइवेटाइजेशन की ओर संभावित कदम बताया है, उसे रोका जा सकेगा.