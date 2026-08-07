दिल्ली-एनसीआर में बारिश से ‘स्वीमिंग पूल’ बनीं सैकड़ों सड़कें, ट्रैफिक एडवायजरी जारी; इन सड़कों पर यात्रा से बचें

Delhi NCR Weather Update: दिल्ली-NCR में शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है. कहीं तेज तो कहीं पर मध्यम स्तर की बारिश हो रही है. बारिश से जहां दिल्ली-एनसीआर के वायु गुणवत्ता सूचकांक में कमी आई है तो वही वाहन चालकों की दिक्कत बढ़ गई है. दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा समेत एनसीआर के दर्जनभर शहरों की सैकड़ों सड़कों पर जलभराव से जाम लग रहा है. जगह-जगह कांवड़ शिविरों के लगने और रूट डायर्वजन के चलते भी लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, शुक्रवार को दिल्ली में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ‘ऑरेंज अलर्ट’ का मतलब है- 115mm से 204mm के बीच बहुत भारी बारिश होने की आशंका.

इससे पहले गुरुवार देर रात और फिर शुक्रवार सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई. गुरुवार रात 11:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक छतरपुर में सबसे ज़्यादा 3.5mm बारिश दर्ज की गई. दिल्ली शहर के मौसम बेस स्टेशन सफदरजंग में 3.4mm बारिश दर्ज की गई, इसके बाद पालम (2.3mm), नारायणा (2mm) और मयूर विहार व जनकपुरी में 0.5mm बारिश हुई.

शुक्रवार को दिनभर बारिश का अलर्ट

IMD ने शहर के दक्षिण-पूर्वी इलाके के लिए रेड अलर्ट, दक्षिण-पश्चिमी इलाके और मध्य बेल्ट के लिए ऑरेंज अलर्ट और शहर के उत्तरी हिस्से के लिए येलो अलर्ट जारी किया, है जो दोपहर तक लागू रहेगा. इसमें कहा गया है कि दक्षिण-पूर्व दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की बहुत संभावना है. साथ ही, इन्हीं इलाकों में मध्यम बारिश होने की भी संभावना है.

शनिवार को कई बार बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की उम्मीद है और रविवार को भी ऐसा होने की संभावना है. वहीं, मौसम की वजह से शहर की हवा भी साफ रही है; सुबह 10:05 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 69 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है. बारिश के कारण शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30°C से 32°C के बीच रहने की उम्मीद है, जो शनिवार को बढ़कर 33°C से 35°C तक पहुंच सकता है. शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 25.6°C दर्ज किया गया था. गुरुवार को शहर में मौसम ठंडा रहा क्योंकि अधिकतम तापमान गिरकर 27.6°C हो गया था, जो उस दिन के न्यूनतम तापमान (25.6°C) से सिर्फ़ 2°C ज़्यादा था।

जलभराव से लग सकता है जाम

शुक्रवार सुबह से जारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. राजधानी दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई शहरों में 2 दिनों से लगातार रुक-रुक कर जारी बारिश से जलभराव के हालात पैदा कर दिए हैं। सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर ट्रैफिक धीमा है, ऐसे में लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

इन इलाकों में लग सकता है जाम

आनंद विहार

आश्रम

आइटीओ

मधुबन चौक

धौला कुआं

लाजपतनगर

महरौली

लाल कुआं (गाजियाबाद)

मोहननगर (गाजियाबाद)

गुरुग्राम (हुडको चौक)