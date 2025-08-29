दिल्ली में ट्रैफिक जाम से बचना है तो इन 40 रास्तों के जरिये ना करें सफर, नोट कर लें पूरी लिस्ट

Traffic Jam In Delhi: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश ने जहां मौसम को सुहावना बना दिया, वहीं दूसरी ओर शहर की रफ्तार को थाम दिया। लगातार हो रही झमाझम बारिश के बाद दिल्ली की कई सड़कों पर भारी जलभराव हो गया, जिससे जगह-जगह लंबे-लंबे जाम की स्थिति बन गई। बारिश के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे।

राजधानी की सड़कें बनी तालाब

तेज बारिश के चलते प्रीत विहार, डीएनडी, मथुरा रोड, विकास मार्ग, ISBT, गीता कॉलोनी और राजाराम कोहली मार्ग पर पानी भर गया। रिंग रोड, सराय काले खां से आईटीओ तक, पर भारी जाम लग गया। वहीं, महरौली-बदरपुर रोड पर बत्रा हॉस्पिटल तक वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर जाने से गाड़ियां बीच रास्ते में बंद हो गईं और लोगों को पानी में पैदल गुजरना पड़ा।

इन सड़कों पर लगा भारी जाम

इसके आलवा एम.बी. रोड, रोहतक रोड, एनएच-48 (धौला कुआं से महिपलपुर), लाला लाजपत राय मार्ग, मेन कंझावला रोड, आउटर रिंग रोड, जीटीके रोड, गुरु तेग बहादुर रोड और एम.जी. रोड, रोड पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यूसुफ सराय मार्केट, अंधेरिया मोड़, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास और सराय काले खां, सराय काले खां, एमबी रोड, पुल प्रह्लादपुर ट्रैफिक लाइट से लाल कुआं चौराहा और खादर पुलिया तक भारी जाम देखने को मिला है।

दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी

बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयरपोर्ट प्राधिकरण ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में खराब मौसम की संभावना है, हालांकि फिलहाल उड़ानों का संचालन सामान्य है। यात्रियों को उड़ानों के लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी एयरलाइनों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में और बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि गुरुवार को दिनभर निकली धूप के कारण लोगों को 44 डिग्री सेल्सियस जैसी चुभती गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा था।

