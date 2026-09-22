Delhi: होंठों पर गंदी बातें… रात के अंधेरे में अकेली लड़की देख बाइक सवार मनचलों ने किया पीछा, फिर स्कूटी पर मार दी टक्कर

Delhi Girl Chased Accident: राजधानी दिल्ली के हौज खास इलाके से एक युवती के साथ सड़क पर कथित तौर पर पीछा करने और बाइक से टक्कर मारने का मामला सामने आया. आरोप है कि देर रात स्कूटी से घर लौट रही 21 वर्षीय युवती को दो बाइक सवार युवकों ने पीछा किया. बात सिर्फ यहीं नहीं, रुकी दरिंदे पीछे से युवती पर डरवाने तरीके से हंस रहे थे और गंदी-गंदी बातें तक कर रहे थे. इसके बाद उनकी बाइक ने उसकी स्कूटी को टक्कर मारी दी, जिससे पीड़िता सड़क पर गिरकर काफी दूर तक घिसट गई और घायल हो गई. मामले में हौज खास पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पंचशील मेट्रो स्टेशन के पास शुरू हुआ पीछा

युवती की शिकायत के मुताबिक, घटना 11 या 12 सितंबर 2026 की रात की बताई जा रही है. युवती जो कि साकेत के किसी ऑफिस में काम करती है, घर जाने के लिए निकली थी वह स्कूटी से घर लौट रही थी और पंचशील मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची, तभी बाइक सवार दो युवक उसके पीछे आने लगे. बदमाशों ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया. वह उनसे बचने के लिए स्कूटी की रफ्तार बढ़ाती रही, लेकिन बाइक सवार भी उसके पीछे आते रहे.

अचानक स्कूटी को मारी टक्कर

युवती के मुताबिक, कुछ देर जाने के बाद बाइक सवार बदमाशों ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई. हादसे के दौरान वह करीब 100 से 150 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई. घटना में युवती को कई जगह बुरी तरह चोटें आईं. आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया. उसने अपनी लाइव लोकेशन परिचितों के साथ शेयर की थी, जिसके बाद उसके साथी भी मौके पर पहुंचे.

पहले साकेत, फिर नोएडा में हुआ इलाज

हादसे के बाद युवती को पहले साकेत के मैक्स अस्पताल ले जाया गया. बाद में उसे नोएडा के मेदांता अस्पताल रेफर किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों ने आगे प्लास्टिक सर्जरी की सलाह दी है. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने दर्ज की FIR

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, घटना की सूचना हौज खास पुलिस को मिली थी. पुलिस ने बताया कि हादसा 11/12 सितंबर की रात का है, जबकि शिकायत कुछ दिन बाद दी गई. शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने आगे यह भी कहा कि जगह पर सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं है. दो अज्ञात युवकों की पहचान और घटना की पूरी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पुलिस अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है.