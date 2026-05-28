कौन थे वो पूर्व IAS अधिकारी, जिनकी हौज खास  हादसे में गई जान? AC ब्लास्ट के बाद मची थी अफरा-तफरी

Hauz Khas AC Blast Fire Incident: दिल्ली के पॉश इलाके हौज खास में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बुधवार देर रात एक रिहायशी मकान में अचानक भीषण आग लग गई. इस घटना में एक रिटायर्ड IAS अधिकारी की दुखद मौत हो गई, जबकि उनके बेटे को गंभीर रूप से झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार रात करीब 11:18 बजे हुई. हौज खास पुलिस स्टेशन को एक PCR कॉल मिली, जिसमें हाउस नंबर R-15 में आग लगने की सूचना दी गई थी. सूचना मिलते ही, स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. आग बुझाने वाली दो गाड़ियां (फायर टेंडर) मौके पर पहुंचीं और उन्होंने सफलतापूर्वक आग पर काबू पा लिया. घटना के बाद, दो लोगों को तुरंत मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया.

कौन थे रिटायर्ड IAS अधिकारी?

धनेंद्र कुमार 8 वर्षीय रिटायर्ड IAS अधिकारी थे. घटना में वह गंभीर रूप से झुलस गए थें, उन्हें AIIMS ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, इलाज के दौरान अत्यधिक धुआं सांस में जाने से दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई.

घटना के समय रिटायर्ड IAS अधिकारी का बेटा भी घर में मौजूद था. आग की चपेट में आने से वह भी झुलस गया. उसका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है, और डॉक्टरों ने बताया है कि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है. इस दुखद घटना से पूरे इलाके और प्रशासनिक हलकों में शोक और सदमे की लहर दौड़ गई है.

AC के इनडोर यूनिट में धमाका

पुलिस की शुरुआती जांच में दुर्घटना का कारण सामने आ गया है. शुरुआती पूछताछ के अनुसार, घर के अंदर लगे एयर कंडीशनर (AC) के इनडोर यूनिट में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ. धमाके के बाद, आग तेजी से पूरे कमरे में फैल गई. गर्मियों के मौसम में शॉर्ट सर्किट और AC में धमाके की घटनाएं बढ़ रही हैं.

जिस समय यह भयानक दुर्घटना हुई, उस समय घर के अंदर कुल पांच लोग मौजूद थे. इस समूह में परिवार के सदस्य और घरेलू सहायक (स्टाफ) दोनों शामिल थे। धमाके के तुरंत बाद घर के अंदर अफरा-तफरी मच गई. जहां बाकी लोग सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे, वहीं बुज़ुर्ग धनेंद्र कुमार धुएं में फंस गए.

घटना की जांच कर रही क्राइम टीम

घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस की क्राइम टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है. जगह की बारीकी से जांच करने के बाद सबूत इकट्ठा किए गए हैं. इसके अलावा, धमाके के पीछे के सटीक तकनीकी कारणों का पता लगाने के लिए घर के कनेक्शन और वायरिंग का इलेक्ट्रिकल ऑडिट किया जा रहा है.

हौज खास पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में किसी भी साज़िश या गड़बड़ी के कोई संकेत नहीं मिले हैं; यह घटना पूरी तरह से एक हादसा लगती है. इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है.