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यूपी की लड़की, हरियाणा का लड़का और दिल्ली में…, छोटी बहन ने खोला कमरे का दरवाजा, तो उड़ गए होश

दिल्ली के बुराड़ी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक लड़का और एक लड़की बंद कमरे में थे. वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद लड़के ने पहले गर्लफ्रेंड को मारा और फिर खुद को भी खत्म कर दिया.

By: Deepika Pandey | Published: July 16, 2026 7:15:08 PM IST

बुराड़ी में लड़के ने गर्लफ्रेंड को लगाई गोली और फिर कर ली आत्महत्या
बुराड़ी में लड़के ने गर्लफ्रेंड को लगाई गोली और फिर कर ली आत्महत्या


Bf killed Gf: नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक प्रेमी जोड़ा साथ में रहता था. वे लोग बीते एक महीने से कमालपुर इलाके में किराए पर घर लेकर रहते थे. लड़के का नाम निखिल और लड़की का नाम शुभांगी बताया जा रहा है. दोनों की लाशें एक बंद कमरे में मिली हैं. कहा जा रहा है कि निखिल ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड शुभांगी को गोली मारी और फिर खुद को भी खत्म कर लिया. वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस खौफनाक वारदात के बाद परिजन ने पुलिस को फोन कर इस बारे में जानकारी दी है. 

छोटी बहन ने खोला कमरे का दरवाजा और फिर…

जानकारी के अनुसार, शुभांगी यूपी की रहने वाली थी और निखिल हरियाणा का रहने वाला था. शुभांगी की छोटी बहन का भी वहां आना-जाना था. दोपहर लगभग 3 बजे शुभांगी की छोटी बहन काम से घर लौटी तो घर के अंदर के हालात देख उसके होश उड़ गए. कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था और दोनों की लाशें भी पड़ी हुई थीं. हालांकि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. 

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क्या है हत्या की वजह?

कहा जा रहा है कि लड़का बेरोजगार था, जिसके कारण दोनों में अक्सर विवाद होते थे. वहीं आशंका जताई जा रही कि इसी कारण दोनों में बहस हुई होगी, जिसके बाद लड़के ने पहले गर्लफ्रेंड को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद को भी खत्म कर लिया.

मरने से पहले लड़के ने किए मैसेज

वहीं पुलिस के हाथ दोनों के मोबाइल फोन लगे हैं. इससे साफ है कि निखिल ने मरने से पहले कुछ लोगों को मैसेज जरूर किए हैं. वहीं पुलिस दोनों के परिवारों के दिल्ली पहुंचने का इंतजार कर रही है. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन पर जांच कर रही है और हत्या व आत्महत्या के कारण जानने की कोशिश कर रही है. 

ये भी पढ़ें: 4 दिन की प्लानिंग और फिर… एकतरफा आशिक ने खत्म कर दी हंसती-खेलती जिंदगी, पूछताछ में किए ये खुलासा

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