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Delhi House Collapse: दिल्ली के हर्ष विहार में अचानक भरभराकर ढहा 2 मंजिला मकान, मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका

Harsh Vihar Building Collapse: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में रविवार शाम एक मकान अचानक ढह गया. हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

By: Shristi S | Published: October 25, 2026 8:49:42 PM IST

दिल्ली के हर्ष विहार में अचानक भरभराकर ढहा 2 मंजिला मकान
दिल्ली के हर्ष विहार में अचानक भरभराकर ढहा 2 मंजिला मकान


Harsh Vihar Building Collapse: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में रविवार 25 अक्टूबर 2026 की शाम एक मकान अचानक ढह गया. हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मकान में निर्माण कार्य चल रहा था. बताया जा रहा है कि पहली मंजिल के ऊपर एक और फ्लोर का निर्माण किया जा रहा था. इसी दौरान 2 मजिंला इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया. 

मलबे में 2 लोगों की दबे होने की आशंका

यह घटना हर्ष विहार के मिलन गार्डन इलाके में सामने आई. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, मलबे में एक-दो लोगों के दबे होने की आशंका है. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया.

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दमकल विभाग को शाम करीब 6:46 बजे मकान गिरने की सूचना मिली. इसके बाद दमकल की करीब पांच गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं. रेस्क्यू टीम मलबे को हटाकर अंदर फंसे लोगों की तलाश कर रही है.

Tags: delhiDelhi Building Collapse
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