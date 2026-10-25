Delhi House Collapse: दिल्ली के हर्ष विहार में अचानक भरभराकर ढहा 2 मंजिला मकान, मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका

Harsh Vihar Building Collapse: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में रविवार 25 अक्टूबर 2026 की शाम एक मकान अचानक ढह गया. हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मकान में निर्माण कार्य चल रहा था. बताया जा रहा है कि पहली मंजिल के ऊपर एक और फ्लोर का निर्माण किया जा रहा था. इसी दौरान 2 मजिंला इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया.

मलबे में 2 लोगों की दबे होने की आशंका

यह घटना हर्ष विहार के मिलन गार्डन इलाके में सामने आई. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, मलबे में एक-दो लोगों के दबे होने की आशंका है. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया.

Two slabs of a building collapsed at Milan Garden in Harsh Vihar, Northeast Delhi. Two fire tenders reached the spot after the Delhi Fire Service received information about the incident at 6:40 PM: DFS https://t.co/8SoBNoeR3z — IANS (@ians_india) October 25, 2026

दमकल विभाग को शाम करीब 6:46 बजे मकान गिरने की सूचना मिली. इसके बाद दमकल की करीब पांच गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं. रेस्क्यू टीम मलबे को हटाकर अंदर फंसे लोगों की तलाश कर रही है.