Gyanesh Kumar Controversy: दिल्ली में आज लग सकता है भीषण जाम, विपक्ष का EC दफ्तर तक मार्च शुरू; रूट देखकर निकलें घर से

Gyanesh Kumar Controversy: मतदाता पुनरीक्षण अभियान में कथित तौर पर खामी और ज्ञानेश कुमार विवाद पर INDIA ब्लॉक मंगलवार को भारतीय निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च करेगा. इसको देखते हुए मंगलवार को सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और ट्रैफिक पर रोक लगा दी गई. यह कदम INDIA ब्लॉक के उस प्रस्तावित मार्च से पहले उठाया गया है, जो संसद से भारत के चुनाव आयोग (ECI) मुख्यालय तक निकाला जाना है. यह मार्च वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर किया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, मार्च सुबह 11 बजे शुरू हो चुका है. विपक्षी सांसद संसद से ECI मुख्यालय तक पैदल मार्च करने जा रहे हैं. कांग्रेस ने भी सोमवार को घोषणा की थी कि उसके सांसद इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही लोगों को सूचना दे दी थी कि मंगलवार सुबह 8 बजे से कनॉट प्लेस, पटेल चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक-GPO स्ट्रेच, विंडसर प्लेस-GPO, अशोक रोड, जंतर-मंतर रोड और आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक को रेगुलेट और डायवर्ट किया कर दिया गया है.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित रूट पर और संसद व ECI मुख्यालय के आस-पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि ट्रैफिक में कोई रुकावट न आए और कानून-व्यवस्था बनी रहे. अधिकारी ने कहा कि ऐसे किसी भी मार्च या जमावड़े के लिए कोई इजाज़त नहीं दी गई है.

नहीं होगी आवाजाही में परेशानी

अधिकारी ने आगे कहा कि सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और जहां भी ज़रूरत होगी बैरिकेड्स लगाए जाएंगे. हमने प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को रेगुलेट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम किए हैं कि आने-जाने वालों को कोई परेशानी न हो. प्रदर्शनकारियों की आवाजाही के आधार पर कोई भी डायवर्जन लागू किया जाएगा. ट्रैफ़िक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे प्रभावित इलाकों में बिना ज़रूरत के यात्रा करने से बचें, खासकर सुबह के समय और जहां भी संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर मेट्रो का इस्तेमाल करें.

गाड़ी पार्क करने से बचें

लोगों से यह भी कहा गया है कि वे प्रतिबंधित इलाकों के पास रुकने या गाड़ी पार्क करने से बचें और ट्रैफ़िक पुलिसकर्मियों व सड़क पर लगे साइनबोर्ड के निर्देशों का पालन करें. यहां पर बता दें कि 2 अक्टूबर, 2026 से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर सिविल सोसाइटी समूहों के प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नई दिल्ली ज़िले में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लगभग 4,000 जवानों को तैनात किया गया है.