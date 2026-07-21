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Gurugram Weather: अगले 4 दिन होगा बादलों का तांडव! गुरुग्राम में होगी सबसे भयंकर बारिश; IMD का ‘महाअलर्ट’

Gurugram Weather: मंगलवार सुबह दिल्ली-NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे पिछले कुछ दिनों से राजधानी में बनी गर्मी और उमस भरी स्थिति से काफी राहत मिली. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले दो दिनों में और बारिश का अनुमान लगाया है.

By: Heena Khan | Published: July 21, 2026 9:35:16 AM IST

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Gurugram Weather: मंगलवार सुबह दिल्ली-NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे पिछले कुछ दिनों से राजधानी में बनी गर्मी और उमस भरी स्थिति से काफी राहत मिली. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले दो दिनों में और बारिश का अनुमान लगाया है. विभाग ने शहर के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है, जिसके तहत कुछ जगहों पर आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है. चलिए जान लेते हैं आज गुरुग्राम का मौसम कैसा रहने वाला है? 

गुरुग्राम में बारिश का अनुमान

गुरुग्राम में इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है; बीच-बीच में तेज़ बारिश हो सकती है जिससे जलभराव, ट्रैफ़िक जाम और आने-जाने में देरी जैसी समस्याएँ हो सकती हैं. 23 जुलाई को बारिश की तीव्रता कम होकर मध्यम स्तर पर आ सकती है, हालाँकि आसमान में बादल छाए रहेंगे. 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच गुरुग्राम का मौसम काफ़ी हद तक स्थिर रहने की उम्मीद है; आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा और कहीं-कहीं हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है. दिन का तापमान 33°C के आसपास रहेगा.

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अगले चार दिन होगी बारिश 

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शहर के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, क्योंकि अगले चार दिनों तक हरियाणा में मॉनसून का असर बना रहने की उम्मीद है. साथ ही, 23 जुलाई तक ज़िले में कुछ जगहों पर आंधी-तूफ़ान, बिजली कड़कने और भारी बारिश की संभावना है. चंडीगढ़ में IMD के मौसम केंद्र के अनुसार, सोमवार से बुधवार तक हरियाणा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 22 जुलाई तक राज्य में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है. 23 जुलाई को भी कुछ जगहों पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम हो जाएगी. मौसम की यह गतिविधि इस इलाके से गुज़र रही मॉनसून ट्रफ़ और पंजाब व आस-पास के इलाकों में ऊपरी हवा में बने चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के कारण हो रही है.

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Tags: Aaj Ka Mausamgurugram weatherrain alert
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