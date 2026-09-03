Delhi Crime: गुड्डू बादशाह की किसने की थी हत्या? 12000 किलोमीटर तक दिल्ली पुलिस का चला ऑपरेशन, 5 राज्यों में पहुंची, 8 आरोपी गिरफ्तार

Delhi Crime News: दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर स्थित लाल कुआं में बीते 28 जुलाई को हुई मोहम्मद इरशाद आलम उर्फ ‘गुड्डू बादशाह’ की हत्या की गुत्थी साउथ-ईस्ट जिला पुलिस ने सुलझा दिया है. इस मामले में पुलिस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और तमिलनाडु में करीब 12 हजार किलोमीटर तक चले इंटरस्टेट ऑपरेशन के बाद कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं.

28 जुलाई 2026 को पुलिस को लाल कुआं, चुंगी नंबर-3, पुल प्रह्लादपुर स्थित डी-29 में फायरिंग की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को मोहम्मद इरशाद आलम उर्फ गुड्डू बादशाह मृत अवस्था में मिला, जबकि मोहम्मद फारुख गोली लगने से घायल था. मौके पर क्राइम टीम और एफएसएल टीम को बुलाया गया. जांच के दौरान घटनास्थल से खून से सने सामान, खाली कारतूस, जिंदा कारतूस और धातु के प्रोजेक्टाइल बरामद कर जब्त किए गए.

शुरुआत में फारुख ने खुद को गोलीकांड में घायल हुआ पीड़ित बताया, लेकिन पुलिस की पूछताछ, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), तकनीकी निगरानी और अन्य साक्ष्यों की जांच में उसके बयान में कई विरोधाभास सामने आए. इसके बाद पुलिस को कथित साजिश में उसकी भूमिका का पता चला और उसे 28 जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया गया.

पुरानी रंजिश में रची गई हत्या की साजिश

पुलिस जांच के मुताबिक, हत्या के पीछे बिहार के सुपौल में पुरानी रंजिश बताई जा रही है. यह रंजिश कथित तौर पर मृतक गुड्डू बादशाह और आरोपियों शमशाद तथा अशफाक के बीच थी. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कथित तौर पर गुड्डू बादशाह को रास्ते से हटाने की साजिश रची. इसके लिए उसे बिहार से दिल्ली बुलाया गया और पुराने विवाद को सुलझाने के नाम पर बैठक का भरोसा दिलाया गया.

पुलिस के अनुसार, दिल्ली पहुंचने के बाद गुड्डू को लाल कुआं स्थित एक किराये के परिसर/वेयरहाउस में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उसे गोली मार दी गई. जांच में यह भी सामने आया कि साजिश में शामिल अलग-अलग आरोपियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई थीं.

किसी ने मृतक को दिल्ली बुलाने और भरोसा जीतने में भूमिका निभाई, तो किसी ने रहने और आने-जाने की व्यवस्था की. कुछ आरोपियों पर हथियार उपलब्ध कराने, हमले को अंजाम देने और वारदात के बाद सबूत छिपाने का आरोप है.

मोहम्मद फारुख पर क्या है आरोप?

पुलिस ने इस मामले में जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, शमशाद और अशफाक के आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं और दोनों कथित तौर पर सुपौल, बिहार में दर्ज एक हत्या के मामले में भी शामिल रहे हैं. मोहम्मद फारुख पर आरोप है कि उसने गुड्डू बादशाह का भरोसा जीता और पुराने विवाद को सुलझाने के बहाने उसे किराये के परिसर तक लेकर आया.

पुलिस के मुताबिक, उसने दूसरे आरोपियों के साथ को-ऑर्डिनेशन कर बाद में खुद को निर्दोष घायल पीड़ित बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. मोहम्मद आफताब पर आरोप है कि उसने दूसरे आरोपियों के साथ समन्वय कर कथित हमलावरों की आवाजाही और एकत्र होने की व्यवस्था में भूमिका निभाई. पुलिस ने उसे तमिलनाडु के तिरुप्पुर से स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया.

मोहम्मद इरफान पर वारदात के बाद आरोपियों को ठिकाना और लॉजिस्टिक सहायता देने तथा अवैध हथियार और आर्म्स छिपाने का आरोप है. उसकी निशानदेही पर एक अवैध पिस्तौल, एक अतिरिक्त मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

किसने किया था आरोपियों के लिए रहने का इंतजाम?

मोहम्मद शमशाद को पुलिस ने कथित साजिश के प्रमुख आरोपियों में शामिल बताया है. वह इंटरनेट आधारित संचार माध्यमों के जरिए अन्य आरोपियों के संपर्क में था. उसके डिजिटल और कम्युनिकेशन लिंक की जांच जारी है. मोहम्मद अशफाक पर अन्य आरोपियों के संपर्क में रहने और हत्या की कथित योजना तथा समन्वय में शामिल होने का आरोप है.

रहमतुल्लाह उर्फ छोटू पर कथित तौर पर हमले को अंजाम देने और बाद में वारदात से जुड़े साक्ष्यों को छिपाने या हटाने में मदद करने का आरोप है. शोएब अख्तर पर आरोप है कि वह तमिलनाडु से दिल्ली की ओर आरोपियों की आवाजाही के दौरान उनके साथ था और बाद में अन्य आरोपियों के संपर्क में रहा.

वहीं अमन यादव पर आरोप है कि उसने लाल कुआं के आसपास आरोपियों के लिए रहने और अन्य लॉजिस्टिक इंतजाम में मदद की. पुलिस के अनुसार, बाद में वह कथित तौर पर पैसों के लालच में साजिश में शामिल हुआ. वारदात वाली रात वह आफताब, रहमतुल्लाह और शोएब के साथ मोटरसाइकिल पर गया और कथित फायरिंग में शामिल रहा. पुलिस उसके कब्जे से छिपाए गए हथियार और अन्य केस प्रॉपर्टी की बरामदगी के प्रयास कर रही है.

एक पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस बरामद

जांच के दौरान पुलिस ने अब तक एक अवैध पिस्तौल, एक अतिरिक्त मैगजीन और जिंदा कारतूस सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, अमन यादव और फारुख द्वारा कथित तौर पर छिपाए गए दो अन्य अवैध हथियारों और अन्य केस प्रॉपर्टी की बरामदगी के प्रयास जारी हैं. बरामद हथियारों और कारतूसों को फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनका इस्तेमाल हत्या में हुआ था या नहीं.

हत्या के बाद आरोपी लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, उन्होंने मोबाइल फोन बंद किए, अपनी लोकेशन बदली और इंटरनेट आधारित तथा हॉटस्पॉट के जरिए आपस में संपर्क किया. इसके बावजूद जांच टीम ने CDR और तकनीकी विश्लेषण, इंटरनेट कम्युनिकेशन, लोकेशन एवं मूवमेंट एनालिसिस, CCTV फुटेज, स्थानीय खुफिया जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से आरोपियों का पीछा किया.

पुलिस की टीम ने करीब 12 हजार किलोमीटर की दूरी तय की

पुलिस टीम ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और तमिलनाडु में लगातार छापेमारी की. इस पूरी कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 12 हजार किलोमीटर की दूरी तय की. जांच में अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस का कहना है कि यह मामला पूर्व नियोजित हत्या और कथित आपराधिक साजिश का है.

आरोपियों ने कथित तौर पर मृतक का विश्वास जीतने, उसे दिल्ली बुलाने, वारदात की जगह तक पहुंचाने, रहने और परिवहन की व्यवस्था करने, हथियारों का इंतजाम एवं उन्हें छिपाने, हमले को अंजाम देने तथा वारदात के बाद सबूतों को छिपाने में अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं.

सभी 8 गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जा चुका है. पुलिस अब हथियारों और अन्य केस प्रॉपर्टी की बरामदगी के साथ-साथ सइंस्टीफ़िक एवं टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि इस कथित साजिश में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं.