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Delhi: जहां मिलना था इलाज, वहीं टूटा मौत बनकर पंखा! GTB अस्पताल में मरीज की मौत ने सबको झकझोर दिया

GTB Hospital Fan Incident: दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (GTB) हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती 42 साल के एक मरीज शनिवार रात को इलाज के दौरान सीलिंग फैन के गिरने से घायल हो गए.

By: Shristi S | Published: July 19, 2026 11:42:46 PM IST

GTB अस्पताल में मरीज के ऊपर गिरा पंखा
GTB अस्पताल में मरीज के ऊपर गिरा पंखा


GTB Hospital Fan Broke Incident: दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (GTB) हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती 42 साल के एक मरीज शनिवार रात को इलाज के दौरान सीलिंग फैन के गिरने से घायल हो गए. मरीज की पहचान एमडी अकबर के तौर पर हुई, और घटना के कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई.

मरने वाले एमडी अकबर को उनके भाई 18 जुलाई को GTB हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाए थे. उन्हें हाइपरटेंशन, मेनिंगोएन्सेफलाइटिस और एस्पिरेशन निमोनिया की शिकायत थी. यह बात हॉस्पिटल के स्टाफ ने नाम न बताने की शर्त पर बताई. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरा मामला.

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क्या है पूरा मामला?

यह घटना शनिवार रात करीब 9.30 बजे हुई, जब इमरजेंसी वार्ड 27 में एक नर्सिंग ऑफिसर अकबर का इलाज कर रहे थे. इलाज के दौरान, कहा जा रहा है कि सीलिंग फैन अलग होकर मरीज पर गिर गया.

इस मामले की जानकारी रखने वाले हॉस्पिटल के एक स्टाफ मेंबर ने कहा इलाज के दौरान फैन सीधे मरीज़ के बेड पर गिर गया. उनकी देखभाल कर रहे नर्सिंग ऑफिसर को भी इस घटना में चोटें आईं.

डेथ सर्टिफ़िकेट पर क्या बताया गया मौत का कारण?

हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि मरीज और नर्सिंग ऑफिसर दोनों को चोटें आईं. मरीज़ के डेथ सर्टिफ़िकेट के अनुसार, अकबर की मौत घटना के तीन घंटे से भी कम समय बाद, रात करीब 12.16 बजे हुई. डेथ सर्टिफ़िकेट पर मौत का कारण हाइपरटेंशन, मेनिंगोएन्सेफ़लाइटिस और एस्पिरेशन निमोनिया दर्ज किया गया है.

मामले की जानकारी रखने वाले हॉस्पिटल स्टाफ़ ने हॉस्पिटल को आगे बताया कि मरने वाले के परिवार वाले रविवार सुबह हॉस्पिटल में इकट्ठा हुए थे, इलाज की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे थे और घटना के हालात पर चिंता जता रहे थे. GTB हॉस्पिटल से जवाब आना बाकी है.

Tags: delhiGTB Hospital
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