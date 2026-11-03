ग्रीन पटाखे क्या हैं, जिसे मिली दिवाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी? आम पटाखों से कितने अलग है और क्या वे पूरी तरह से इको-फ्रेंडली हैं?

Green Crackers Kya Hai: दिवाली पर पटाखों को लेकर हर साल प्रदूषण और पर्यावरण की चिंता सामने आती है. इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली- NCR में प्रमाणीकृत ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) को सीमित समय के लिए इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दी गई है. आदेश के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे. इसके बाद 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर फिर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा. ऐसे में बड़ा सवाल है कि ग्रीन पटाखे आखिर क्या होते है? क्या ये सामान्य पटाखों की तुलना में सच में कम धुआं और प्रदूषण फैलाते हैं? और क्या इन्हें पूरी तरह इको-फ्रेंडली माना जा सकता है?

ग्रीन पटाखे क्या हैं?

ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे हैं जो आम पटाखों से कम प्रदूषण फैलाने के लिए बनाए गए हैं. CSIR-NEERI, यानी काउंसिल ऑफ़ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च-नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत में इन्हें बनाने में अहम भूमिका निभाई है. इन पटाखों में ऐसे फॉर्मूलेशन और एडिटिव्स का इस्तेमाल होता है जिनका मकसद एमिशन कम करना है. इसके अलावा, इन्हें बनाने में कुछ नुकसानदायक केमिकल्स और हेवी मेटल्स का इस्तेमाल कंट्रोल में होता है.

ये आम पटाखों से कैसे अलग हैं?

आम पटाखों में ऐसे केमिकल कम्पोनेंट्स का इस्तेमाल हो सकता है, जो जलने पर हवा में बड़ी मात्रा में पॉल्यूटेंट और फाइन पार्टिकल्स छोड़ते हैं. दूसरी ओर, सर्टिफाइड ग्रीन क्रैकर्स प्रदूषण कम करने वाली टेक्नोलॉजी और कंट्रोल्ड केमिकल कंपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. बेरियम जैसे कुछ नुकसानदायक एलिमेंट्स के इस्तेमाल को लेकर भी कड़े स्टैंडर्ड्स लागू किए गए हैं. इनके फॉर्मूलेशन में धूल और पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स के एमिशन को कम करने के मकसद से एडिटिव्स का भी इस्तेमाल होता है.

क्या ग्रीन पटाखे कम प्रदूषण करते हैं?

हां, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे ज़ीरो प्रदूषण करते हैं. ग्रीन पटाखे को आम पटाखों के मुकाबले कम एमिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है. इनके इस्तेमाल से पार्टिकुलेट मैटर समेत कुछ पॉल्यूटेंट्स का एमिशन कम हो सकता है.

हालांकि, पटाखे जलाने के बाद धुआं और गैस वाले पॉल्यूटेंट्स पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं. इसलिए, इन्हें आम पटाखों का पूरी तरह से पॉल्यूशन-फ्री ऑप्शन मानना ​​गलत होगा.

क्या ये पूरी तरह से इको-फ्रेंडली हैं?

नहीं, ग्रीन शब्द का मतलब यह नहीं है कि इन पटाखों का एनवायरनमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता. इनके इस्तेमाल से हवा में पॉल्यूशन फैलाने वाले पार्टिकल्स और गैसें भी निकलती हैं, साथ ही शोर और कचरा भी. इसलिए, ग्रीन क्रैकर्स को कम पॉल्यूशन फैलाने वाला ऑप्शन माना जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं हैं. इसीलिए इनके सर्टिफिकेशन, बिक्री और इस्तेमाल से जुड़े नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है.