Home > दिल्ली > एक पल में उजड़ गया परिवार! बालकनी में बेटे को फूल तुड़वा रहे थे पिता, 23वीं मंजिल से गिरकर दोनों की मौत

एक पल में उजड़ गया परिवार! बालकनी में बेटे को फूल तुड़वा रहे थे पिता, 23वीं मंजिल से गिरकर दोनों की मौत

Greater Noida Accident: ग्रेटर नोएडा की महागुन मायवुड्स सोसाइटी में एक दर्दनाक घटना घटी. आज शुक्रवार यानी 30 अक्तूबर को सुबह 23वीं मंजिल से गिरकर पिता-पुत्र की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बालकनी से गिरे बेटे को बचाने की कोशिश में पिता भी नीचे गिर गए.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 30, 2026 4:34:21 PM IST

ग्रेटर नोएडा में 23वीं मंजिल से गिरकर पिता-पुत्र की मौत
ग्रेटर नोएडा में 23वीं मंजिल से गिरकर पिता-पुत्र की मौत


ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माईवुड सोसायटी में एक दर्दनाक हादसे में पिता और उनके 11 साल के बेटे की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पिता फ्लैट की बालकनी में बेटे से फूल तुड़वा रहे थे. इसी दौरान अचानक बच्चे का पैर फिसल गया और वह 23वीं मंजिल से नीचे लटक गया. बेटे को बचाने की कोशिश में पिता का भी संतुलन बिगड़ गया और दोनों नीचे गिर गए. इस हादसे से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

पिता-पुत्र की 23वीं मंजिल से गिरकर मौत

बिसरख पुलिस के अनुसार, रणदीप पात्रा अपनी पत्नी और 11 साल के बेटे आरव के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माईवुड सोसायटी में रहते थे. शुक्रवार सुबह पूरा परिवार खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाने वाला था. इसके लिए सभी लोग सुबह करीब 4 बजे उठ गए थे और नहाने के बाद पूजा की तैयारी कर रहे थे.
 
इसी दौरान रणदीप ने आरव से बालकनी में लगी बेल से फूल तोड़कर लाने को कहा. बारिश के कारण बालकनी में फिसलन थी। फूल तोड़ने के लिए आरव जैसे ही ग्रिल पर चढ़ा, उसका पैर फिसल गया और वह नीचे लटक गया। बेटे को बचाने के लिए रणदीप ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनका संतुलन भी बिगड़ गया. देखते ही देखते पिता और बेटा दोनों नीचे गिर गए. हादसे में दोनों की जान चली गई.



मामले की जांच की जा रही है

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को 40 वर्षीय रणदीप पात्रा और उनका 11 साल का बेटा आरव घायल अवस्था में मिले. इसके बाद दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं, पुलिस मामले की जांच क रही है. 

Tags: 23rd Floor AccidentFather Son DeathGreater Noida accidentgreater noida news
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