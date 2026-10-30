एक पल में उजड़ गया परिवार! बालकनी में बेटे को फूल तुड़वा रहे थे पिता, 23वीं मंजिल से गिरकर दोनों की मौत

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माईवुड सोसायटी में एक दर्दनाक हादसे में पिता और उनके 11 साल के बेटे की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पिता फ्लैट की बालकनी में बेटे से फूल तुड़वा रहे थे. इसी दौरान अचानक बच्चे का पैर फिसल गया और वह 23वीं मंजिल से नीचे लटक गया. बेटे को बचाने की कोशिश में पिता का भी संतुलन बिगड़ गया और दोनों नीचे गिर गए. इस हादसे से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

पिता-पुत्र की 23वीं मंजिल से गिरकर मौत

बिसरख पुलिस के अनुसार, रणदीप पात्रा अपनी पत्नी और 11 साल के बेटे आरव के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माईवुड सोसायटी में रहते थे. शुक्रवार सुबह पूरा परिवार खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाने वाला था. इसके लिए सभी लोग सुबह करीब 4 बजे उठ गए थे और नहाने के बाद पूजा की तैयारी कर रहे थे.

इसी दौरान रणदीप ने आरव से बालकनी में लगी बेल से फूल तोड़कर लाने को कहा. बारिश के कारण बालकनी में फिसलन थी। फूल तोड़ने के लिए आरव जैसे ही ग्रिल पर चढ़ा, उसका पैर फिसल गया और वह नीचे लटक गया। बेटे को बचाने के लिए रणदीप ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनका संतुलन भी बिगड़ गया. देखते ही देखते पिता और बेटा दोनों नीचे गिर गए. हादसे में दोनों की जान चली गई.

मामले की जांच की जा रही है