दिल्ली-NCR में GRAP-2 लागू, AQI 325 पहुंचते ही CAQM का बड़ा फैसला; जानें अब क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां?

Delhi-NCR GRAP-2 Restrictions: दिल्ली-NCR में सर्दी की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ने के बाद राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंच गया है. प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने आज यानी सोमवार 2 नवंबर 2026 को पूरे दिल्ली- NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण यानी GRAP-2 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. इसके तहत वाहनों से होने वाले प्रदूषण, धूल और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कई सख्त कदम उठाए जाएंगे.

AQI 325 पहुंचने के बाद लिया गया फैसला

CAQM के मुताबिक, सोमवार शाम 5 बजे दिल्ली का AQI 325 रिकॉर्ड किया गया. यह ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में आता है. कमीशन ने बताया कि राजधानी की हवा में प्रदूषण का लेवल तेज़ी से बढ़ा है. 31 अक्टूबर को AQI 117 था, जो 1 नवंबर को बढ़कर 261 हो गया और फिर 2 नवंबर को 300 के पार चला गया. कमीशन ने खराब मौसम को भी प्रदूषण बढ़ने का एक बड़ा कारण बताया. IMD और IITM के अनुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-NCR की हवा ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में रह सकती है.

GRAP-2 के तहत क्या पाबंदियां लगेंगी?

GRAP-2 लागू होने के बाद, दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने के लिए कई और कदम उठाए जाएंगे. इनमें शामिल हैं:

पार्किंग महंगी होगी: प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाई जाएगी.

तंदूरों पर बैन: होटल और रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी जलाने पर रोक रहेगी, जिसमें इन फ्यूल से चलने वाले तंदूर भी शामिल हैं.

डीज़ल जेनरेटर पर कंट्रोल: डीज़ल जेनरेटर सेट के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम लागू किए जाएंगे.

सड़कों की सफाई बढ़ाई जाएगी: धूल कम करने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी या डस्ट सप्रेसेंट स्प्रे का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा.

गाड़ियों पर पहले से ही रोक

GRAP-2 से पहले ही, दिल्ली-NCR में सर्दियों के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ और रोक लगाई गई थीं. इन रोकों में दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-BS-VI गाड़ियों की एंट्री और ऑपरेशन पर रोक है. हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ-साथ कुछ खास कैटेगरी को छूट दी गई है.

प्रदूषण की स्थिति के आधार पर, प्रशासन आने वाले दिनों में और कदम उठा सकता है. दिल्ली-NCR के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करने और प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी जा रही है.