Grap 1 Imposed In Delhi-NCR: दिल्ली-NCR में नहीं चलेंगे लाखों निजी वाहन, क्या-क्या हुआ बैन? जानें पूरी लिस्ट

Grap 1 Imposed In Delhi-NCR: दशहरा पर्व पर कथित तौर पर दिल्ली-एनसीआर में आतिशबाजी के साथ पटाखे फोड़े गए. इसके चलते दशहरे के अगले दिन दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के ‘खराब’ (poor) श्रेणी में पहुंचने के बाद GRAP-1 लागू किया गया है. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को कहा कि GRAP के चरण-1 (Stage-1) के तहत आने वाले उपायों को सभी एजेंसियों द्वारा लागू किया जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी और उनकी समीक्षा की जाएगी. इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है.

GRAP स्टेज-I क्या है और इसे क्यों लागू किया जाता है?

GRAP स्टेज-I, ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (Graded Response Action Plan) का पहला चरण है. यह दिल्ली-NCR में तब लागू होता है जब AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) ‘खराब’ (poor) श्रेणी में आ जाता है यानी 201 से 300 के बीच होता है. CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) धूल, वाहनों से निकलने वाले धुएं और कचरा जलाने जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए ये उपाय लागू करता है.

स्टेज-1 के तहत मुख्य प्रतिबंध