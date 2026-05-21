Govindpuri : धारदार हथियार से जोड़दार वार…  गोविंदपुरी में मां-बेटे के डबल मर्डर से सनसनी, हत्या के बाद लूटे लाखों

Delhi Double Murder Case: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में बुधवार देर रात एक भयानक अपराध हुआ. एक मां और उसके बेटे की उनके ही घर के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और सदमे का माहौल छा गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

वहीं इस घटना के बाद आरोपियों ने घर में लूटपाट कर लाखों उड़ा दिए है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरा मामला.

धारदार हथियार से हमला

रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतकों की पहचान शारदा (40) और उनके 14 वर्षीय बेटे कुशल के रूप में हुई है. शुरुआती जांच से पता चला है कि दोनों पीड़ितों पर धारदार हथियार से हमला किया गया था. हमलावरों ने मां और बेटे पर इतनी बेरहमी से हमला किया कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में केवल शारदा और उनका बेटा कुशल ही मौजूद थे.

घर से गायब हुए लाखों

परिवार के मुखिया जो बुध बाज़ार में एक दुकान चलाते हैं रोज की तरह ही काम खत्म करके देर रात घर लौटे. घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि घर के अंदर हर जगह खून फैला हुआ है. जब पिता घर के अंदर घुसे, तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और बेटा रसोई में खून से लथपथ पड़े हैं. इस भयानक मंजर को देखकर वे पूरी तरह से सन्न और टूट गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी.

जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद आरोपी घर में रखे करीब ₹10 से ₹12 लाख कैश और गहने लेकर फरार हो गए। वारदात के पीछे लूट को मुख्य कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को अपने कब्ज़े में लिया और उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है

दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जाँच के लिए कई टीमें बनाई हैं. आस-पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, और पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये हत्याएं किसी पुरानी रंजिश, लूटपाट की कोशिश, या किसी अन्य मकसद का नतीजा थीं.

इस दुखद घटना के बाद गोविंदपुरी इलाके में शोक का माहौल है. पड़ोसी इस परिवार को शांतिप्रिय बताते हैं और कहते हैं कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था. फिलहाल, पुलिस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है, और आरोपियों की तलाश जारी है.