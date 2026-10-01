Delhi: तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में गैंगस्टरों का हंगामा, अचानक पटकने लगा सिर, अधिकारियों को दी मारने की धमकी, कौन हैं दोनों?

Delhi News: दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद कुख्यात गैंगस्टर नवीन बाली और संदीप उर्फ ढिल्लू ने जेल में जमकर हंगामा किया. दोनों पर जेल अधिकारियों और स्टाफ को जान से मारने की धमकी देने, हमला करने की कोशिश करने और खुद को चोट पहुंचाने का आरोप है. घटना के बाद हाई सिक्योरिटी वार्ड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. फिलहाल दोनों को अलग अलग वार्ड में बंद कर दिया गया है.

जेल सूत्रों ने बताया कि संदीप ढिल्लू परिवार के साथ ई-मुलाकात कर रहा था. इसी दौरान वह अचानक आक्रामक हो गया और जेलकर्मियों के साथ गाली-गलौज करते हुए उन्हें धमकाने लगा. उसने कर्मचारियों पर हमला करने की कोशिश की. इसके बाद उसने दरवाजे, दीवार और कूलर पर सिर पटकना शुरू कर दिया. जेलकर्मियों ने तत्काल उसे काबू कर खुद को नुकसान पहुंचाने से रोका.

ढिल्लू का यूरिन टेस्ट भी कराया गया

बताया जा रहा है कि ढिल्लू के नशे के प्रभाव में होने की आशंका के चलते उसका यूरिन टेस्ट भी कराया गया. ई-मुलाकात पूरी होने के बाद उसे उसके बैरक में ले जाया जा रहा था. इस दौरान उसने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, हेड वार्डर और ड्यूटी पर तैनात वार्डरों पर फिर हमला करने की कोशिश की. वह बैरक में जाने से इनकार करते हुए अधिकारियों को अंजाम भुगतने और जान से मारने की धमकी देने लगा.

इसी दौरान दूसरे हाई सिक्योरिटी कैदी नवीन बाली के भी वहां पहुंचने और ढिल्लू का समर्थन करने का आरोप है. दोनों ने जेलकर्मियों को धमकाते हुए जेल का माहौल तनावपूर्ण कर दिया. कर्मचारियों ने किसी तरह दोनों को काबू किया और अलग-अलग सेल में बंद कर दिया.

सूत्रों ने बताया कि रात में नवीन बाली ने भी अपने सेल के भीतर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की. इसके बाद जेल प्रशासन ने हाई सिक्योरिटी वार्ड में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी.

गोगी हत्याकांड का आरोपी है बाली

नवीन डबास उर्फ नवीन बाली रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या के मामले में आरोपी है. वहीं संदीप उर्फ ढिल्लू पर दो लाख का इनाम रहा है. ढिल्लू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह टिल्लू ताजपुरिया का करीबी सहयोगी रहा है और जेल के भीतर से गिरोह को मजबूत करने की कोशिशों में शामिल रहा. उसने पैरोल या फरलो हासिल करने के लिए पहले भी 10 से अधिक प्रयास किए थे. हिरासत से फरार होने के बाद उस पर गोगी गिरोह से जुड़े लोगों पर हमले की साजिश में शामिल होने के भी आरोप रहे हैं.