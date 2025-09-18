दिल्ली में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 22 किलो से ज़्यादा गांजे के साथ महिला समेत दो गिरफ्तार
दिल्ली में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 22 किलो से ज़्यादा गांजे के साथ महिला समेत दो गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली में पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है. दरअसल, पुलिस की टीम ने गांजा तस्करी (Drugs Racket) का भंडाफोड़ करते हुए महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

September 18, 2025 5:21:25 PM IST

Delhi Latest Drugs Case
Delhi Latest Drugs Case

Delhi Drugs Case: राजधानी दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट (South District) की एटीएस (ATS) की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां, टीम ने 22.120 किलो गांजा के साथ दो तस्करों (Smugglers) को गिरफ्तार किया है. जिनमें एक पुरुष और एक महिला तस्कर शामिल है. इसमें पकड़ी गई महिला गांजे को विशाखापट्टनम (Vishakhapatnam) से ट्रेन के जरिए दिल्ली से ले जाने की कोशिश में जुटी हुई थी. 

मामले में डीसीपी ने क्या दी जानकारी 

डीसीपी (DCP) अंकित चौहान के मुताबिक, पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक कार में गांजे की एक बड़ी खेप (Consignment) दिल्ली लाई जा रही है. इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर (Inspector) उमेश यादव की टीम ने फिश मार्केट (Fish Market) रोड पर दोनों तस्करों के खिलाफ जाल बिछाया. और फिर पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें गाड़ी कं अदंर से बड़ी मात्रा में गांजा मिला.

पूछताछ में डीसीपी को क्या पता चला 

पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार की गई महिला विशाखापट्टनम (Vishakhapatnam)से ट्रेन के जरिए गांजे को दिल्ली लाई थी, जबकि पुरुष आरोपी की पहचान नरेला निवासी साहिल खान के रूप में हुई है. 

नशे के खिलाफ अन्य कार्रवाई जारी 

यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.  कुछ दिन पहले ही नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस ने भी एक और बड़ी कार्रवाई की थी. इस ऑपरेशन में, शालीमार बाग पुलिस के साथ मिलकर एक महिला और एक पुरुष ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान 

आरोपियों के पास से 1.17583 किलोग्राम गांजा और 54 क्वार्टर अवैध शराब (Quarter Illicit Liquor)बरामद की गई है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी कई सालों से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में गांजे और शराब की आपूर्ति कर रहे थे. ये सभी गिरफ्तारियां और बरामदगी नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रयासों को दर्शाती हैं. 

दिल्ली में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 22 किलो से ज़्यादा गांजे के साथ महिला समेत दो गिरफ्तार

