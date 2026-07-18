GAIL और KABIL की बड़ी साझेदारी, भारत की महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा को मिलेगा नया आधार

GAIL KABIL News: भारत की ऊर्जा और औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए GAIL (इंडिया) लिमिटेड और खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) ने महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस साझेदारी का उद्देश्य भारत की दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा सुनिश्चित करना, महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा की ओर देश के संक्रमण को गति देना है.

17 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इस MoU पर GAIL के कार्यकारी निदेशक (R&D और E&P) संजीव कुमार तथा KABIL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर GAIL के निदेशक (व्यापार विकास) आर. के. सिंघल सहित दोनों संस्थानों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. यह समझौता दोनों संगठनों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग की मजबूत नींव तैयार करेगा.

महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति होगी मजबूत

इस साझेदारी के तहत दोनों संस्थान महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों से जुड़े नए अवसरों की पहचान करेंगे और उनके व्यावसायिक व तकनीकी मूल्यांकन पर मिलकर काम करेंगे. साथ ही तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, अनुसंधान सहयोग और माइनिंग वैल्यू चेन में संयुक्त परियोजनाओं की संभावनाओं को भी विकसित किया जाएगा.

विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल भारत को लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और अन्य आवश्यक खनिजों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगी, जो इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के लिए बेहद जरूरी हैं.

GAIL की मजबूत ऊर्जा उपस्थिति

GAIL (इंडिया) लिमिटेड देश की अग्रणी इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनियों में शामिल है. यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है. कंपनी प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन, मार्केटिंग, एलएनजी, एलपीजी, पेट्रोकेमिकल्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, नवीकरणीय ऊर्जा और अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही है.

KABIL की क्या है भूमिका?

खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) का गठन तीन प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (MECL) के संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया है.

KABIL का मुख्य उद्देश्य विदेशों में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज संपत्तियों की पहचान, अधिग्रहण और विकास करना है, ताकि भारत की औद्योगिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की तकनीकी जरूरतों के लिए आवश्यक खनिजों की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगा नया आधार

GAIL और KABIL के बीच यह सहयोग केवल एक औपचारिक समझौता नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक पहल है. आने वाले वर्षों में यह साझेदारी देश की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.