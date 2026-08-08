Delhi FSL में बड़ी कामयाबी, लंबित मामलों में 72% की गिरावट, 3.49 लाख साक्ष्यों का निस्तारण

Delhi FSL News: दिल्ली की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL), रोहिणी में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने की दिशा में बड़ी प्रगति दर्ज की गई है. दिल्ली सरकार के गृहमंत्री आशीष सूद ने शनिवार को FSL का निरीक्षण किया और प्रयोगशाला की वैज्ञानिक सुविधाओं, तकनीकी व्यवस्था तथा जांच प्रक्रिया की समीक्षा की.

दौरे के दौरान FSL दिल्ली के प्रधान निदेशक डॉ. अनिल अग्रवाल ने प्रयोगशाला की हालिया उपलब्धियों और कार्यप्रणाली में किए गए बदलावों की जानकारी दी. मंत्री ने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए फॉरेंसिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया.

लंबित मामलों में 72 फीसदी की गिरावट

FSL दिल्ली के आंकड़ों के मुताबिक, महत्वपूर्ण लंबित मामलों में पिछले एक साल के दौरान उल्लेखनीय कमी आई है. जून 2025 में ऐसे 27,585 मामले लंबित थे, जो 31 जुलाई 2026 तक घटकर 7,178 रह गए. इस अवधि में प्रयोगशाला ने कुल 3,49,519 प्रदर्श और साक्ष्यों (Exhibits) का निस्तारण किया. अधिकारियों के मुताबिक, वैज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और काम के तरीके में बदलाव से जांच क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली है.

POCSO मामलों में भी लंबित मामलों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. दिसंबर 2025 में जहां 800 मामले लंबित थे, वहीं जुलाई 2026 तक यह संख्या घटकर केवल 77 रह गई.

हर महीने 3,000 से ज्यादा मामलों का निस्तारण

लंबित मामलों को कम करने के लिए FSL ने अतिरिक्त मानव संसाधन, लचीले कार्य घंटे, सप्ताहांत में काम, स्टाफ रोटेशन और विभिन्न प्रभागों के बीच बेहतर समन्वय जैसे कदम उठाए हैं. वर्ष 2025 में जांच और रिपोर्टिंग से जुड़े काम के लिए 247 वैज्ञानिक कर्मियों की संविदा आधार पर भर्ती की गई. इसके अलावा 90 MSc प्रशिक्षुओं और 89 MTS-कम-ड्राइवरों को भी जोड़ा गया.

इन प्रयासों के बाद नवंबर 2025 से FSL की जांच क्षमता बढ़कर प्रतिमाह 3,000 से अधिक मामलों तक पहुंच गई है. POCSO और NDPS जैसे प्राथमिकता वाले मामलों की रिपोर्ट फिलहाल कार्यशील लंबित मामलों के आधार पर 15 दिनों के भीतर तैयार की जा रही है.

मोबाइल फॉरेंसिक वैन और डिजिटल सिस्टम पर जोर

अपराध स्थल पर वैज्ञानिक सहायता को तेज करने के लिए छह मोबाइल फॉरेंसिक वैन खरीदी और शुरू की गई हैं. दिल्ली पुलिस की छह रेंज और 15 जिलों में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की तैनाती भी की गई है. तकनीकी स्तर पर 10 फरवरी 2025 से e-Forensic 2.0 (ICJS) के जरिए ई-रिपोर्टिंग शुरू की गई. अदालतों में ऑनलाइन गवाही की सुविधा के लिए 25 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साइट भी सक्रिय हैं. FSL की NABL मान्यता को अगले चार वर्षों के लिए और ILAC-MRA मान्यता को एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है.

शेख सराय में प्रस्तावित होगी नई RFSL

नए आपराधिक कानूनों के तहत बढ़ती फॉरेंसिक जरूरतों को देखते हुए शेख सराय में रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (RFSL) स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है. इसके लिए PWD ने करीब 151.81 करोड़ की अनुमानित लागत का प्राक्कलन प्रस्तुत किया है. मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक जांच प्रभावी आपराधिक न्याय व्यवस्था की अहम कड़ी है. समय पर फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने से जांच और न्यायिक प्रक्रिया में देरी कम करने में मदद मिलेगी.