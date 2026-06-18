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पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे से 7.8 करोड़ रुपये की ऑनलाइन ठगी, आवाज बदलकर करीबी से मंगाए पैसे

ताजा मामले में साइबर ठगों ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्रकुमार गुजराल के बेटे और पूर्व सांसद नरेश कुमार गुजराल ने लाखों की रकम वसूल ली.

By: JP Yadav | Published: June 18, 2026 4:39:28 PM IST

देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्रकुमार गुजराल के बेटे और पूर्व सांसद नरेश कुमार गुजराल ने लाखों की रकम वसूल ली.
देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्रकुमार गुजराल के बेटे और पूर्व सांसद नरेश कुमार गुजराल ने लाखों की रकम वसूल ली.


राज्यसभा के पूर्व सांसद नरेश गुजराल के साथ कथित तौर पर 7.8 करोड़ रुपये का साइबर स्कैम हुआ. पुलिस ने बताया कि स्कैमर्स ने एक ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप पर उनकी पहचान का इस्तेमाल किया और उनकी कंपनी के कर्मचारियों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए धोखा दिया. पिछले एक दशक के दौरान साइबर ठगी के मामलों में कई गुना का इजाफा हुआ है. सांसद ने अपने साथ हुई साइबर ठगी की शिकायत की जिस पर दिल्ली पुलिस IFSO ने जांच शुरू कर दी है. इस बाबत मंगलवार (16 जून, 2026) को ई-एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है. 

शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि साइबर ठगों ने बेहद शातिर तरीके से नरेश गुजराल की तस्वीर और पहचान का इस्तेमाल करते हुए उनके एक कर्मचारी को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा. शातिर साइबर ठग ने खुद को नरेश गुजराल बताते हुए कहा कि वह एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त हैं और तत्काल एक निर्दिष्ट बैंक खाते में आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से धनराशि भेजने की जरूरत है.  वहीं, भरोसे में आकर कर्मचारी ने निर्देशों का पालन किया और करोड़ों रुपये अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए. वहीं, बाद में जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि यह एक सुनियोजित साइबर धोखाधड़ी थी. 

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शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी की कुल राशि लगभग 7.8 करोड़ रुपये है. हालांकि, पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते करीब 4 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज कर दी गई है, जिससे धनराशि की पूरी ट्रांसैक्शन रोकी जा सके. दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा (Delhi Police’s Cyber ​​Crime Branch) मामले की गहन जांच कर रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि व्हाट्सएप अकाउंट किसने संचालित किया? धनराशि किन खातों में भेजी गई और इस साइबर ठगी नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं?

वहीं, जांच पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला साइबर अपराधियों द्वारा पहचान की नकल (Identity Impersonation) कर लोगों को धोखा देने का एक गंभीर उदाहरण है.जांच जारी है और संबंधित बैंक खातों तथा डिजिटल ट्रेल की पड़ताल की जा रही है.

यहां पर बता दें कि नरेश गुजराल (78) पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे हैं. इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998 तक भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे थे. पुलिस के अनुसार, यह धोखाधड़ी 12 से 16 जून के बीच हुई. इस दौरान ठगों ने नरेश गुजराल की ‘डिस्प्ले पिक्चर’ (डीपी) का इस्तेमाल करके एक ऑनलाइन ‘मैसेजिंग’ मंच पर अकाउंट बनाया. इसके बाद जालसाज़ों ने उनके एक कर्मचारी को संदेश भेजकर कारोबारी जरूरतों का हवाला देते हुए एक निर्दिष्ट बैंक खाते में ‘रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट’ (आरटीजीएस) के माध्यम से तत्काल धनराशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया.

4 दिन में निकाले करीब 8 करोड़ रुपये

पुलिस ने बताया कि निर्देशों को सही मानकर कर्मचारी ने चार दिनों में चार बार में आरटीजीएस के जरिए 7.8 करोड़ रुपये बताए गए खाते में भेज दिए. यह कर्मचारी गुजराल की कंपनी का वित्तीय कामकाज देखता है. यह ठगी 16 जून को तब सामने आई जब गुजराल की बेटी की नज़र इन लेन-देन पर पड़ी और उन्होंने तुरंत अपने पिता से इस बारे में पुष्टि की.

ठगी के बाद हुआ एहसास

पुलिस ने बताया कि नरेश गुजराल ने ऐसे कोई भी निर्देश जारी करने से इन्कार किया और पैसे भेजने जाने के बारे में कोई जानकारी न होने की बात कही, जिसके बाद परिवार और कंपनी के कर्मचारियों को एहसास हुआ कि वे धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं. जांचकर्ताओं ने बताया कि तेज़ी से कार्रवाई करने से अधिकारियों को ठगे गए पैसे में से करीब चार करोड़ रुपये ‘फ्रीज’ कराने में कामयाबी मिली.

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