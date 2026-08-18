Satyendar Jain Arrested: AAP को बड़ा झटका! ACB ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को क्यों किया गिरफ्तार? सामने आई वजह

ACB Arrest Satyendar Jain: आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक STP (सबस्टेशन ट्रीटमेंट प्लांट) की खरीद से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में की गई.

मंगलवार शाम को आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी. जारी जानकारी के मुताबिक, ACB ने आप पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की.

क्या है पूरा मामला?

मामला 11.05.2024 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की धाराओं में दर्ज किया गया था. विजिलेंस डायरेक्टरेट की शिकायत में दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के अपग्रेड के टेंडर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां, टेंडर की शर्तों में हेरफेर और क्रिमिनल साज़िश का आरोप लगाया गया है.

जांच में पता चला कि एक खास कंपनी, मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में जानबूझकर टेक्निकल शर्तें शामिल की गईं, जिससे कॉम्पिटिशन खत्म हो गया. एक प्रस्तावित पायलट स्टडी नहीं की गई, टेक्नोलॉजी और मीडिया से जुड़ी रोक लगाने वाली शर्तें शामिल की गईं, और ट्रीटेड पानी के लिए जरूरी पैरामीटर हटा दिए गए.

पैसे का लेन-देन

फाइनेंशियल जांच में पता चला कि कमीशन और रिश्वत का पैसा मेसर्स सृजनहार और मेसर्स AN एंटरप्राइजेज के ज़रिए भेजा गया था. यूरोटेक से जुड़ी कंपनियों से नागेंद्र यादव की फर्म में काफी पैसा आया. आरोप है कि AN एंटरप्राइजेज के ज़रिए पूर्व CEO उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में ₹1.52 करोड़ की रिश्वत ट्रांसफर की गई थी. इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया गया था. इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से रोक लगाने वाली टेंडर शर्तों और कोरिजेंडा ट्रांजैक्शन का भी पता चला.

छह लोगों को गिरफ़्तार किया गया

दिल्ली सरकार की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने FIR नंबर 10/2024 (तारीख 11.05.2024) के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ़्तार किया है. यह FIR एंटी-करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन, GNCTD में ‘प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988’ (2018 में संशोधित) की धाराओं 7/7A/9/13 और IPC की धाराओं 420/409/418/120-B के तहत दर्ज की गई थी.

गिरफ़्तार किए गए लोगों में शामिल हैं:

1.सत्येंद्र कुमार जैन (GNCTD के पूर्व जल मंत्री),

2. उदित प्रकाश राय (IAS, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO),

3. अंकित श्रीवास्तव (दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्टुअल कंसल्टेंट),

4. नागेंद्र यादव (M/s AN एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर)

5. राजा कुमार कुर्रा (M/s यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक),

6. पंकज वर्मा (M/s सृजनहार के प्रोपराइटर)

आगे क्या?

18 अगस्त, 2026 को ACB ने पूछताछ के बाद सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूरे मनी ट्रेल और क्रिमिनल एसेट्स की अभी भी जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि इस स्कैम से सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ है.