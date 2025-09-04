Home > दिल्ली > बचके रहें दिल्लीवाले! ITO से लेकर Mayur Vihar तक सड़कें जलमग्न, जानिए कहां तक पहुंचा पानी

बचके रहें दिल्लीवाले! ITO से लेकर Mayur Vihar तक सड़कें जलमग्न, जानिए कहां तक पहुंचा पानी

Delhi Rain: दिल्ली में लगातार बारिश होने के कारण नदियां उफान पर हैं। वहीँ अब दिल्ली में बाढ़ का कहर भी दिखना शुरु हो गया है। दरअसल, दिल्ली में यमुना का पानी रातों-रात आईटीओ तक पहुँच गया।

Published By: Heena Khan
Published: September 4, 2025 06:42:41 IST

delhi flood alert
delhi flood alert

Delhi Flood Alert: दिल्ली में लगातार बारिश होने के कारण नदियां उफान पर हैं। वहीँ अब दिल्ली में बाढ़ का कहर भी दिखना शुरु हो गया है। दरअसल, दिल्ली में यमुना का पानी रातों-रात आईटीओ तक पहुँच गया। वहीँ आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश अब दिल्ली की आम जनता के लिए मुसीबत बन गई है, हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने और बहादुरगढ़ में मंगेशपुर नाले का तटबंध टूटने से यमुना उफान पर है। वहीँ बुधवार रात 8 बजे नदी का जलस्तर 207.40 मीटर तक पहुँच गया। दिल्ली में यह तीसरी बार है जब यमुना का पानी इतनी ऊँचाई तक पहुँचा है। 

इन जगहों तक पहुंचा पानी 

वहीँ आपको बता दें, निचले इलाकों से आठ हज़ार लोगों को निकाला गया है। साल 2023 की तरह यमुना का पानी नालों में बहने की आशंका को देखते हुए 12 नालों को भी बंद कर दिया गया है। वहीँ, रिंग रोड पर अब यातायात डायवर्ट कर दिया गया है। मंजनू का टीला से सलेमगढ़ बाईपास तक आवाजाही अब  रोक दी गई है। आईटीओ, कश्मीरी गेट, मंजनू का टीला, यमुना बाज़ार, यमुना पुश्ता, मयूर विहार, बुराड़ी, बदरपुर में पानी भर गया है। सदर बाज़ार समेत सभी  बाज़ार भी बाढ़ की चपेट में हैं।  इतना ही नहीं बल्कि कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ राहत शिविरों तक पानी पहुँच जाता है। 

GST council meeting 2025: इन उत्पादों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, यहाँ देखिए कौन-कौन से फूड आइटम हुए सस्ते!

गाजियाबाद से लेकर फरीदाबाद तक आफत 

वहीँ पानी का जल स्तर बढ़ने से गाजियाबाद के लोनी इलाके के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से लगभग 40 परिवारों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया। एहतियात के तौर पर बिजली काट दी गई है। आठ गाँवों की 142 हेक्टेयर ज़मीन जलमग्न हो गई है। फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर बढ़ने से दस कॉलोनियों में पानी भर गया है। इसके चलते 20 हज़ार लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। 

 GST Council meeting 2025: कुल 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब नहीं लगेगा कोई टैक्स, किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी!

Tags: delhi alertdelhi flood alertdelhi newsyamuna flood
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
बचके रहें दिल्लीवाले! ITO से लेकर Mayur Vihar तक सड़कें जलमग्न, जानिए कहां तक पहुंचा पानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बचके रहें दिल्लीवाले! ITO से लेकर Mayur Vihar तक सड़कें जलमग्न, जानिए कहां तक पहुंचा पानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बचके रहें दिल्लीवाले! ITO से लेकर Mayur Vihar तक सड़कें जलमग्न, जानिए कहां तक पहुंचा पानी
बचके रहें दिल्लीवाले! ITO से लेकर Mayur Vihar तक सड़कें जलमग्न, जानिए कहां तक पहुंचा पानी
बचके रहें दिल्लीवाले! ITO से लेकर Mayur Vihar तक सड़कें जलमग्न, जानिए कहां तक पहुंचा पानी
बचके रहें दिल्लीवाले! ITO से लेकर Mayur Vihar तक सड़कें जलमग्न, जानिए कहां तक पहुंचा पानी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?