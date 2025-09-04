बचके रहें दिल्लीवाले! ITO से लेकर Mayur Vihar तक सड़कें जलमग्न, जानिए कहां तक पहुंचा पानी

Delhi Flood Alert: दिल्ली में लगातार बारिश होने के कारण नदियां उफान पर हैं। वहीँ अब दिल्ली में बाढ़ का कहर भी दिखना शुरु हो गया है। दरअसल, दिल्ली में यमुना का पानी रातों-रात आईटीओ तक पहुँच गया। वहीँ आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश अब दिल्ली की आम जनता के लिए मुसीबत बन गई है, हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने और बहादुरगढ़ में मंगेशपुर नाले का तटबंध टूटने से यमुना उफान पर है। वहीँ बुधवार रात 8 बजे नदी का जलस्तर 207.40 मीटर तक पहुँच गया। दिल्ली में यह तीसरी बार है जब यमुना का पानी इतनी ऊँचाई तक पहुँचा है।

इन जगहों तक पहुंचा पानी

वहीँ आपको बता दें, निचले इलाकों से आठ हज़ार लोगों को निकाला गया है। साल 2023 की तरह यमुना का पानी नालों में बहने की आशंका को देखते हुए 12 नालों को भी बंद कर दिया गया है। वहीँ, रिंग रोड पर अब यातायात डायवर्ट कर दिया गया है। मंजनू का टीला से सलेमगढ़ बाईपास तक आवाजाही अब रोक दी गई है। आईटीओ, कश्मीरी गेट, मंजनू का टीला, यमुना बाज़ार, यमुना पुश्ता, मयूर विहार, बुराड़ी, बदरपुर में पानी भर गया है। सदर बाज़ार समेत सभी बाज़ार भी बाढ़ की चपेट में हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ राहत शिविरों तक पानी पहुँच जाता है।

गाजियाबाद से लेकर फरीदाबाद तक आफत

वहीँ पानी का जल स्तर बढ़ने से गाजियाबाद के लोनी इलाके के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से लगभग 40 परिवारों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया। एहतियात के तौर पर बिजली काट दी गई है। आठ गाँवों की 142 हेक्टेयर ज़मीन जलमग्न हो गई है। फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर बढ़ने से दस कॉलोनियों में पानी भर गया है। इसके चलते 20 हज़ार लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा।

