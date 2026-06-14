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दिल्ली में लगी आग जिसमें 3 लोगों की मौत हुई; दुर्घटना नहीं षड्यंत्र था, सीसीटीवी फुटेज ने किया पर्दाफाश

हाल ही में पुलिस को CCTV फुटेज से पता चला है कि तुगलकाबाद इलाके में एक रिहायशी इमारत में जो भीषण आग लगी थी वह महज एक दुर्घटना बल्कि एक साजिश थी.

By: Shivangi Shukla | Published: June 14, 2026 2:50:18 PM IST

tughlaqabad fire incident
tughlaqabad fire incident


Tughlakabad fire:, New Delhi: पिछले शुक्रवार को साउथ दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगी थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. अभी तक इसे महज एक दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन अब इस घटना में एक नया नाटकीय मोड़ आया है.

हाल ही में पुलिस को CCTV फुटेज से पता चला है कि यह दो चचेरे भाइयों के बीच वित्तीय विवाद के चलते जानबूझकर की गई आगजनी थी. इस मामले में पुलिस ने निरंजन (33), उसके भाई राजकुमार (27) और सरिता (27) को गिरफ्तार भी किया है. एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को भी हिरासत में लिया गया है.

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नाबालिग लड़की ने किया  सच्चाई का खुलासा 

पुलिस ने खुलासा किया कि नाबालिग लड़की ने 12 जून की आधी रात के बाद नीचे खड़ी एक स्कूटर में आग लगाने की बात कबूल की. ​​आग तेजी से पांचवीं मंजिल तक फैल गई और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. आठ लोगों को आग से बचाकर पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. इनमें से तीन लोगों – पंकज, सुशीला देवी और सोनिया कुमारी की इलाज के दौरान ही मौत हो गई.

पहले तो इसे दुर्घटना और लापरवाही का मामला माना जा रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जांच में नया मोड़ आ गया. फुटेज में एक लड़की को आग लगने से कुछ ही समय पहले इमारत में प्रवेश करते देखा गया है. इस फुटेज के आधार पर नाबालिग लड़की की पहचान की गई और आगे की जांच के लिए उसे हिरासत में लिया गया. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान लड़की ने खुलासा किया कि सरिता ने उसे दीपक के स्कूटर में आग लगाने के लिए उकसाया था. दीपक निरंजन का चचेरा भाई है और इमारत की पांचवीं मंजिल पर रहता है. पुलिस ने बताया कि सरिता ने उसे पेट्रोल और माचिस भी दी थी.

वित्तीय विवाद की वजह से रची साजिश 

आगजनी का कारण दीपक और निरंजन के बीच चल रहा वित्तीय विवाद बताया जा रहा है, जिसे हाल ही में एक अन्य मामले में जेल से रिहा किया गया था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या, हत्या का प्रयास, आगजनी और अतिक्रमण से संबंधित गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके अलावा इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था.

Tags: crime newsdelhi news
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