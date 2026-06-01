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शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में लगी आग, CBSE-NEET विवाद के बीच मचा हड़कंप, जांच शुरू

शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर की दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई. आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंचीं.

By: Deepika Pandey | Published: June 1, 2026 1:17:58 PM IST

शिक्षा मंत्रालय में लगी आग
शिक्षा मंत्रालय में लगी आग


Education Ministry fire: सोमवार सुबह शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर की दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई. आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंचीं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में इमारत की खिड़कियों से धुआं निकलता दिखाई दिया. यह दफ्तर दिल्ली के ITO इलाके में विकास मार्ग पर स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कैंपस के अंदर है. दिल्ली फायर सर्विस को सुबह करीब 9:37 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत आठ दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया.

अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल किसी के घायल होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है. आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं और आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है.

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