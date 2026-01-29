Home > दिल्ली > भाई को आखिरी कॉल, चीखें और…दिल्ली पुलिस की महिला SWAT कमांडो की बेरहमी से हत्या; पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप

SWAT Commando Delhi Murder: 27 साल की महिला पुलिसकर्मी, जो स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स (SWAT) में कमांडो के तौर पर तैनात थी, की मंगलवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई

By: Shubahm Srivastava | Published: January 29, 2026 4:52:28 PM IST

Delhi SWAT Commando Murder: भाई को आखिरी कॉल, चीखें, फोन कट जाना और फिर पति द्वारा हत्या का कबूलनामा – कथित तौर पर दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल के ये आखिरी पल थे, जब पिछले हफ्ते उसके पति ने मेटल के डंबल से उस पर बेरहमी से हमला किया था.
27 साल की यह महिला पुलिसकर्मी, जो स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स (SWAT) में कमांडो के तौर पर तैनात थी, की मंगलवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई, उसके पति ने कथित तौर पर कुछ दिन पहले उस पर हमला किया था, जैसा कि HT ने पहले रिपोर्ट किया था.

खौफनाक डिटेल्स आई सामने

एचटी की एक रिपोर्ट में बुधवार को सीनियर पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि महिला की पहचान काजल के रूप में हुई है, उस पर कथित तौर पर उसके पति अंकुर चौधरी (28) ने मेटल के डंबल से हमला किया था, जिसने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका मोड़ स्थित उनके घर में उसका सिर दरवाजे के फ्रेम से भी टकराया था.
 
घटना वाले दिन, घरेलू मुद्दों और दहेज की मांगों को लेकर झगड़े के बाद अंकुर ने कथित तौर पर काजल के भाई निखिल को फोन किया था. पुलिस ने निखिल के बयान का हवाला देते हुए बताया कि अंकुर ने निखिल से कहा कि उसने अपनी बहन को मार डाला है.

मौत से पहले भाई को किया था फोन

निखिल ने एचटी को बताया कि 22 जनवरी को रात करीब 10 बजे अंकुर ने उसे फोन किया और कहा कि उसकी बहन उससे झगड़ा कर रही है. काजल ने यह बताने की कोशिश में फोन ले लिया कि क्या हुआ था, लेकिन अंकुर ने फोन वापस छीन लिया, अपने भाई से बातचीत रिकॉर्ड करने को कहा और कहा कि वह उसे मारने जा रहा है.
 
निखिल ने HT को बताया कि “मेरी बहन ने फोन लिया और यह समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ था. चौधरी उसकी कुछ बातों से नाराज हो गया. उसने फोन छीन लिया और मुझसे सबूत के तौर पर बातचीत रिकॉर्ड करने को कहा, यह कहते हुए कि वह मेरी बहन को मारने जा रहा है. फिर मैंने फोन कटने से पहले उसकी चीखें सुनीं” 

इस खौफनाक हत्या के बाद क्या कुछ हुआ

लगभग पांच मिनट बाद, अंकुर ने फिर से फोन किया और निखिल को बताया कि उसने अपनी बहन को मार डाला है, भाई ने बताया, साथ ही कहा कि अंकुर ने उसे आकर शव ले जाने को कहा.
 
“जब मैं आधी रात के आसपास दिल्ली पहुंचा, तो उसका परिवार पहले ही आ चुका था और उसने मेरी बहन को पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया,” निखिल ने आगे कहा. काजल के सिर में गंभीर चोटें आईं और द्वारका के पास एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया, जहां उसके पति ने 22 जनवरी की रात को उसे भर्ती कराया था.
 
अधिकारियों ने बताया कि 25 जनवरी को उसे गाजियाबाद के नेहरू नगर में एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां मंगलवार (27 जनवरी) को सुबह करीब 6 बजे चोटों के कारण उसकी मौत हो गई.

कौन थी काजल?

हरियाणा के गन्नौर की रहने वाली काजल 2022 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुई थी और स्पेशल सेल की SWAT यूनिट में पोस्टिंग से पहले उसने कमांडो ट्रेनिंग ली थी. इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसका भाई निखिल, पार्लियामेंट स्ट्रीट के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) के ऑफिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है. पुलिस ने बताया कि कपल ने नवंबर 2023 में लव मैरिज की थी और उनका डेढ़ साल का एक बेटा है.

पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार

स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर, जोन-2) मधुप तिवारी ने कहा, “हमने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया और अपराध वाली रात ही कमांडो के पति अंकुर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया. उसे दिल्ली की एक कोर्ट में पेश किया गया और ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया. अब जब कमांडो की मौत हो गई है, तो मामले को हत्या की कोशिश से हत्या में बदल दिया गया है.”

