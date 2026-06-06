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बेटे को दी पत्नी के बेवफा होने की सजा, फिर खुद भी पंखे से लटक गया बाप, सुसाइड नोट में लिखे कई राज!

Delhi News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर स्थित छज्जूपुर इलाके में एक शख्स ने बेटे की हत्या करने के बाद खुद भी फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली.

By: Shivangi Shukla | Published: June 6, 2026 8:01:49 PM IST

बेटे को दी पत्नी के बेवफा होने की सजा, फिर खुद भी पंखे से लटक गया बाप
बेटे को दी पत्नी के बेवफा होने की सजा, फिर खुद भी पंखे से लटक गया बाप


Delhi News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर स्थित छज्जूपुर इलाके में शनिवार सुबह एक घटना ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए. इस इलाके में रहने वाले एक शख्स ने बेटे की हत्या करने के बाद खुद भी फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली. 

इन मृतकों की शिनाख्त प्रवीण शर्मा (54) और इनके बेटे नैतिक (13) के रूप में हुई है. सुबह-सुबह जब प्रवीण की माताजी अपने बेटे के कमरे में पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा और पोता कमरे में मृत पड़े हुए हैं. 

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बिस्तर पर पड़ी थी पोते की लाश

जब प्रवीण की मां कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका पोता नैतिक अपने बिस्तर पर अचेत पड़ा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था. जबकि उनका बेटा प्रवीण पंखे से लटका हुआ था. मतक प्रवीण के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. जैसे ही घर में हुई मौत का पता चला तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंच गयी और मामले की जांच कर रही है. 

सुसाइड नोट में लिखा मौत का कारण 

अपने सुसाइड नोट में प्रवीण ने अपनी पत्नी को खुद की और बेटे की मौत का जिम्मेदार बताया है. दरअसल पिछले लगभग छह साल से प्रवीण की पत्नी परिवार से अलग गाजियाबाद में अपने मायके में रह रही थी और उन दोनों के बीच तलाक का केस भी चल रहा था. बता दें कि प्रवीण सड़क हादसे में घायल होने के बाद से बीमार रहते थे और उनकी नौकरी भी छूट गयी थी. इसके अलावा पत्नी के छोड़कर जाने के बाद से प्रवीण काफी तनाव में रहने लगे थे. उनकी मां को ही उन्हें और उनके बेटे के सारे काम करने पड़ते थे. 

पुलिस कर रही है मामले की जाँच 

पुलिस ने पिता-पुत्र दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रवीण के कमरे से खाने के सैंपल और अन्य चीजों की तलाशी ली जा रही है. पुलिस के अनुमान के अनुसार कि प्रवीण ने बेटे को जहरीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतारा, उसके बाद वह खुद भी फंदे से लटक गया. पोस्टमॉर्टम के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा हो पाएगा.

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