Delhi News: लक्ष्मी नगर में दिनदहाड़े गुंडागर्दी, बीच सड़क बाप-बेटे को निर्वस्त्र कर पीटा; पुलिस के सामने भी की दबंगई

Delhi Father and son brutally Beaten: दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में 2 जनवरी को दिन दहाड़े हुई गुंडागर्दी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने इलाके में दहशत फैला दी. इस मामले में दबंगों ने बीच सड़क एक बाप-बेटे को बेरहमी से पीटा और उनके कपड़े तक उतरवा दिए. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपियों की दबंगई साफ तौर पर देखी जा सकती है.

वीडियो के मुताबिक, आरोपी पहले पीड़ित को उसके घर से बाहर खींचकर लाते हैं और फिर सड़क पर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं. इस दौरान पीड़ित का बेटा भी मारपीट का शिकार होता है. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना के समय सड़क पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और किसी ने भी पीड़ितों को बचाने की कोशिश नहीं की.

पुलिस का भी नहीं था डर

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों का हौसला इतना बुलंद था कि वे पुलिस की मौजूदगी में भी पीड़ितों को घसीटते और धमकाते नजर आए. सीसीटीवी फुटेज में एक पुलिसकर्मी पीड़ित के कपड़े उठाकर देते हुए भी दिखाई देता है. आरोपियों की पहचान विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव और पिंटू यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

जिम है पूरे विवाद की जड़ – पुलिस

पुलिस के अनुसार, विवाद की जड़ पीड़ित राजेश गर्ग के घर में खुला जिम बताया जा रहा है, जिसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी. शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज किया गया है. हालांकि, पुलिस का दावा है कि आरोपी फिलहाल फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए तीन अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस के पहुंचने पर भी आरोपी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उनके खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई.

आरोपी ने खुद को बताया बीजेपी का नेता

मारपीट के बाद पीड़ित का बेटा इतना डर गया कि उसने घर छोड़ दिया. पीड़ित की पत्नी का आरोप है कि आरोपी खुद को बीजेपी का नेता बताकर प्रशासन पर अपने प्रभाव की धमकी दे रहे थे. उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी थार गाड़ी से आए थे और गाड़ी से दीवार तोड़ दी थी. इस घटना ने न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

