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Delhi News: ज्योतिनगर में संदिग्ध हालात में पिता और पुत्र की मौत, घर में मिला शव

Delhi News: सूचना पर पुलिस पहुंची तो फंदे पर पिता झूलता मिला जबकि पास ही बिस्तर पर 13 साल के बेटे का शव शव था. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है.

By: JP Yadav | Published: June 6, 2026 2:05:51 PM IST

घर में संदिग्ध हालात में पिता और पुत्र की मौत
घर में संदिग्ध हालात में पिता और पुत्र की मौत


Delhi News: देश की राजधानी के उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में  54 वर्षीय आदमी अपने घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला, जबकि उसका 13 साल का बेटा पास ही बिस्तर पर मृत पाया गया. शनिवार को पुलिस को सुबह ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में संदिग्ध आत्महत्या की सूचना मिली और पुलिसकर्मी छाज्जूपुर इलाके के एक घर में पहुंचे.

एक अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर पुलिस को प्रवीण शर्मा (54) घर के एक कमरे में फंदे से लटके हुए मिले. पुलिस ने मामले में धारा 194 के तहत जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बताया कि प्रवीण शर्मा (छज्जूपुर) दिल्ली के निवासी थे. फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं, जो जांच में मददगार साबित होंगे.  जांच अधिकारी घटना के सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर रहे हैं.

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शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की है. पुलिस ने जांच की कार्रवाई की कड़ी में दोनों मृतकों के शवों को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि मौत कैसे हुई? यह आत्महत्या है या फिर हत्या? अगर आत्महत्या है तो क्या वजह है? यह धारा आत्महत्या के लिए उकसाने या हत्या से संबंधित मामलों में लागू होती है. 

Tags: delhi news
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