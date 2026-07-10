फर्जी KYC और नकली सोने से 3.81 करोड़ का गोल्ड लोन घोटाला, 683 फर्जी अकाउंट का खुलासा

Delhi Cyber Crime: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने फर्जी सोने के आभूषण और जाली दस्तावेजों के आधार पर करीब ₹3.81 करोड़ के गोल्ड लोन घोटाले के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जांच में 683 फर्जी गोल्ड लोन अकाउंट बनाए जाने का खुलासा हुआ है. दिल्ली EOW ने गोल्ड लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है. फर्जी सोने के आभूषण और जाली KYC दस्तावेजों के जरिए करीब ₹3.81 करोड़ के गोल्ड लोन प्राप्त किए गए. कंपनी के आंतरिक ऑडिट में करीब ₹14.11 लाख मूल्य के असली सोने के 9 पैकेट भी गायब पाए गए. आरोपी को 7 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया गया था.

फिनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड में धोखाधड़ी

जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता एम/एस साई फिनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, जो सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण देने वाली एक NBFC है, उसने आरोप लगाया कि उसके स्टाफ पंकज कुमार, लेडी और एस.पी. बंसल ने आपराधिक साजिश रचकर कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है. आरोप है कि इन लोगों ने जाली KYC दस्तावेज, फर्जी पहचान और नकली/आर्टिफीसियल सोने के आभूषणों का इस्तेमाल कर फर्जी गोल्ड लोन अकाउंट बनाए और करोड़ों रुपये के ऋण जारी करा दिए.

गायब हैं 9 पैकेट

कंपनी के आंतरिक ऑडिट के दौरान यह भी सामने आया कि करीब ₹14.11 लाख मूल्य के असली सोने के 9 पैकेट गायब हैं. इसके अलावा साल 2022 से 2025 के बीच 683 फर्जी गोल्ड लोन अकाउंट बनाकर ₹3,81,32,800 का धोखाधड़ीपूर्ण दिया गया. इस बारे में 27 अगस्त 2025 को EOW थाने में IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

पूछताछ में हुआ खुलासा

जांच के दौरान EOW ने लोन फाइलें, KYC दस्तावेज, गोल्ड मूल्यांकन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, बैंक रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेज जब्त कर उनकी जांच की. शिकायतकर्ता और दूसरे गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए. जांच में प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि आरोपी पंकज कुमार फर्जी गोल्ड लोन अकाउंट संचालित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. उसके खिलाफ पर्याप्त दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने फर्जी लोन अकाउंट बनाने, नकली सोने के आभूषणों को असली बताकर मूल्यांकन करने तथा जाली दस्तावेजों के जरिए लोन स्वीकृत कराने के तरीके का खुलासा किया.

धोखाधड़ी का तरीका

आरोपी पंकज कुमार, जो कंपनी में गोल्ड अप्रेज़र के पद पर कार्यरत था, उसने कथित रूप से अपने साथियों के साथ मिलकर नकली और आर्टिफीसियल सोने के आभूषणों को असली बताकर उनका मूल्यांकन किया. इसके बाद जाली KYC दस्तावेज, फर्जी पहचान और फर्जी रिकॉर्ड के आधार पर गोल्ड लोन प्रोसेस कराए गए. धोखाधड़ी लंबे समय तक छिपी रहे, इसके लिए आरोपी फर्जी लोन खातों में नियमित रूप से ब्याज जमा करते थे और कंपनी के रिकॉर्ड में उन्हें सक्रिय एवं नियमित खाते के रूप में दिखाते थे.

फर्जी खातों को असली दिखाने की कोशिश

गिरफ्तार आरोपी पंकज कुमार, बुद्ध विहार, रोहिणी, दिल्ली का रहने वाला है. वो साल 2014 से एम/एस साई फिनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड में गोल्ड अप्रेज़र के रूप में कार्यरत था. वह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है और गोल्ड लोन एवं फाइनेंसियल में पूर्व अनुभव रखता है. उसकी जिम्मेदारी गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की जांच, KYC सत्यापन और गोल्ड लोन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करना था. जांच में सामने आया कि उसने कथित रूप से फर्जी सोने के आभूषणों को असली प्रमाणित कर फर्जी लोन खातों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई.

जांच जारी

EOW अब नकली सोने के आभूषणों के सोर्स का पता लगाने, अपराध से अर्जित धन को ट्रेस करने, अन्य आरोपियों की पहचान करने, धोखाधड़ी से जुड़ी संपत्ति बरामद करने तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. इस मामले में अभी भी पुलिस जांच जारी है.

ये भी पढ़ें: पहले बेरहमी से की पिटाई, फिर कपड़े निकाल… लातूर में रोड रोमियों पर जनता का कहर! जुलूस निकालकर पुलिस के किया हवाले