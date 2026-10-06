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Delhi: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से किया इनकार तो पूर्व प्रेमी ने युवती पर फेंका तेजाब, तीन महीने पहले हुआ था ब्रेकअप

Delhi News: पुलिस ने बताया कि महिला काम पर जा रही थी. इस दौरान आरोपी एक्स बॉयफ्रेंड ने उसका पीछा किया और चौराहे से पहले ही उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

By: Hasnain Alam | Published: October 6, 2026 6:49:00 PM IST

दिल्ली एसिड अटैक केस
दिल्ली एसिड अटैक केस


Delhi News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में लिव-इन रिलेशनशिप खत्म करने से नाराज एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 25 वर्षीय प्रेमिका पर तेजाब फेंक दिया. इस घटना में महिला के चेहरे पर तेजाब पड़ने से वह घायल हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पीड़िता पिछले करीब तीन वर्षों से आरोपी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. करीब तीन महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद महिला ने आरोपी से अलग रहना शुरू कर दिया.

बताया जा रहा है कि आरोपी महिला को दोबारा साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, महिला ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया. आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने महिला के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया.

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आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

पुलिस ने बताया कि महिला सुबह के 6 बजे काम पर जा रही थी. इस दौरान आरोपी एक्स बॉयफ्रेंड ने उसका पीछा किया और चौराहे से पहले ही उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया. इस घटना के बाद महिला दर्द से कराहती रही और मदद के लिए पुकारा. इस दौरान 80 साल के एक बुजुर्ग ने उसकी पुकार सुनी और मदद के लिए गया. इस दौरान बुजुर्ग का चेहरा भी तेजाब से जल गया.

पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि इस घटना के बाद के बाद किसी तरह वो अपने कमरे पर पहुंची, जिसके बाद मकान मालिक के बेटे ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

Tags: delhi news
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