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दिल्ली में मिडिल क्लास का बिगड़ने वाला है बजट! बिजली बिल में होगी बड़ी बढ़ोतरी

Electricity Price Hike: दिल्ली में बिजली इस्तेमाल करने वाले लाखों लोगों के लिए ऐसी खबर आई है जिससे भीषण गर्मी में लोगों का पारा और भी ज्यादा हाई हो जाएंगा. ग्लोबल तनाव और कोयले की आसमान छूती कीमतों की वजह से आए गंभीर एनर्जी संकट ने दिल्ली के लोगों की जेब पर भारी चोट की है.

By: Shristi S | Published: June 12, 2026 11:27:57 PM IST

दिल्ली में बिजली बिल में होगी बड़ी बढ़ोतरी
दिल्ली में बिजली बिल में होगी बड़ी बढ़ोतरी


Delhi Electricity Price Hike: दिल्ली में बिजली इस्तेमाल करने वाले लाखों लोगों के लिए ऐसी खबर आई है जिससे भीषण गर्मी में लोगों का पारा और भी ज्यादा हाई हो जाएंगा. ग्लोबल तनाव और कोयले की आसमान छूती कीमतों की वजह से आए गंभीर एनर्जी संकट ने दिल्ली के लोगों की जेब पर भारी चोट की है. 

एक बड़े और चौंकाने वाले कदम में, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने राजधानी में प्राइवेट बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को ग्राहकों पर भारी ‘फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज’ (FPPAS) लगाने की छूट दे दी है. पहले इन बिजली कंपनियों पर 10% की जो लिमिट (कैप) लगी थी, उसे हटा दिया गया है. नतीजतन, बिना सब्सिडी वाले ग्राहकों के लिए महीने के बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी तय है, जिससे मिडिल क्लास का बजट पूरी तरह बिगड़ सकता है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें दिल्ली में बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं 5 मुख्य बातें.

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सब्सिडी वाले ग्राहकों को राहत, दूसरों पर बोझ

बढ़ा हुआ सरचार्ज सीधे उन ग्राहकों पर असर डालेगा जिन्हें बिजली सब्सिडी स्कीम का फायदा नहीं मिलता. दिल्ली सरकार से पूरी या 50% सब्सिडी पाने वाले ग्राहकों को इस बड़े आर्थिक बोझ से पूरी तरह छूट दी गई है.

क्या हैं कीमतें बढ़ने की वजह?

अधिकारियों के मुताबिक, ग्लोबल तनाव की वजह से एनर्जी संकट और गहरा गया है. इसके अलावा, विदेश से मंगाए जाने वाले कोयले के इम्पोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन की लागत में भारी बढ़ोतरी के कारण बिजली बनाने का खर्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.

कंपनियों की मांग पर 10% की लिमिट हटाना

दिल्ली की बड़ी बिजली कंपनियों BRPL, BYPL और टाटा पावर (TPDDL) ने मई में कमीशन से अपील की थी. उन्होंने अप्रैल में खरीद की ज़्यादा असल लागत का हवाला दिया और सरचार्ज वसूली पर 10% की अधिकतम लिमिट में ढील देने की मांग की.

कंपनियों के लिए सरचार्ज लिमिट को मंज़ूरी

नए आदेश के तहत, टाटा पावर (TPDDL) को 16% का FPPAS लगाने की मंज़ूरी दी गई है. वहीं, BSES राजधानी (BRPL) को अप्रैल के लिए कुल 17.94% सरचार्ज लगाने की मंज़ूरी मिली है, और BSES यमुना (BYPL) को कुल 17.43% सरचार्ज लगाने की मंज़ूरी दी गई है.

नया नियम हर महीने लागू होगा 

DERC ने साफ किया है कि कंपनियों को दिया जाने वाला यह स्पेशल अलाउंस तब तक हर महीने लागू रहेगा, जब तक कि कमीशन इस मामले में कोई नया आदेश जारी नहीं करता.

Tags: delhiHeavy Electricity Bills
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