29-30 मई को इन जगहों पर होगी बत्ती गुल, भीषण गर्मी में परेशान होंगे लोग! देखें लिस्ट

Delhi Electricity Crisis: दिल्ली के कुछ इलाके बिजली कटौती के कारण गर्मी की मार झेलने वाले हैं. बिजली वितरण कंपनी ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. इसके लिए टाटा पावर लिमिटेड और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने 29 और 30 मई के लिए लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि निजामुद्दीन, प्रगति मैदान, साकेत, जनकपुरी, जफरपुर, नजफगढ़ समेत तमाम इलाकों में कुछ घंटों के लिए बिजली नहीं आई है.

29 मई को कहां कटेगी बिजली?

29 मई को निजामुद्दीन के प्रगति मैदान इलाके में 1:30 बजे से 2:15 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

साकेत के शेख सराय, फेज 1 पॉकेट सी में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक एक घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

जनकपुरी के सुभाष नगर ब्लॉक 4 में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मोहन गार्डन के ओम विहार हस्तसाल फेज 5 में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक एक घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

जफरपुर के मंढेला कलां गांव और कैर गांव में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक एक घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

नजफगढ़ के महेश गार्डन नानू राम पार्क में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

नजफगढ़ के झाटीकरा में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

जनकपुरी के अशोक नगर ब्लॉक ए में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

सरिता विहार के मीठापुर में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे बिजली नहीं आएगी.

30 मई को कहां कटेगी बिजली?

30 मई को बवाना के सेक्टर 3 के एम ब्लॉक में सुबह 8:15 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक 6 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

बवाना के सेक्टर 4 के ब्लॉक डी में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

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