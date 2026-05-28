Home > दिल्ली > 29-30 मई को इन जगहों पर होगी बत्ती गुल, भीषण गर्मी में परेशान होंगे लोग! देखें लिस्ट

29-30 मई को इन जगहों पर होगी बत्ती गुल, भीषण गर्मी में परेशान होंगे लोग! देखें लिस्ट

Delhi Electricity Crisis: दिल्ली के कई इलाकों में 29 और 30 मई 2026 को कुछ घंटों के लिए बिजली कटौती की जाएगी. प्रभावित इलाकों के लिए बिजली वितरण कंपनी ने लिस्ट भी जारी की है. इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 28, 2026 4:05:55 PM IST

दिल्ली में बिजली कटौती
दिल्ली में बिजली कटौती


Delhi Electricity Crisis: दिल्ली के कुछ इलाके बिजली कटौती के कारण गर्मी की मार झेलने वाले हैं. बिजली वितरण कंपनी ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. इसके लिए टाटा पावर लिमिटेड और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने 29 और 30 मई के लिए लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि निजामुद्दीन, प्रगति मैदान, साकेत, जनकपुरी, जफरपुर, नजफगढ़ समेत तमाम इलाकों में कुछ घंटों के लिए बिजली नहीं आई है.

29 मई को कहां कटेगी बिजली?

  • 29 मई को निजामुद्दीन के प्रगति मैदान इलाके में 1:30 बजे से 2:15 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.
  • साकेत के शेख सराय, फेज 1 पॉकेट सी में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक एक घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • जनकपुरी के सुभाष नगर ब्लॉक 4 में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मोहन गार्डन के ओम विहार हस्तसाल फेज 5 में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक एक घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • जफरपुर के मंढेला कलां गांव और कैर गांव में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक एक घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • नजफगढ़ के महेश गार्डन नानू राम पार्क में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • नजफगढ़ के झाटीकरा में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • जनकपुरी के अशोक नगर ब्लॉक ए में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • सरिता विहार के मीठापुर में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे बिजली नहीं आएगी.

30 मई को कहां कटेगी बिजली?

  • 30 मई को बवाना के सेक्टर 3 के एम ब्लॉक में सुबह 8:15 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक 6 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • बवाना के सेक्टर 4 के ब्लॉक डी में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

ये भी पढ़ें: ‘मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी’ पति और बॉयफ्रेंड को साथ रखने पर अड़ी पत्नी, रोता हुआ पुलिस के पास पहुंचा

You Might Be Interested In
Tags: delhi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

AC की हवा में सोने के ये 6 नुकसान जानते...

May 28, 2026

आंखों और त्वचा के साथ ही सेहत के लिए फायदेमंद...

May 28, 2026

10वीं क्लास में ही कियारा का था बॉयफ्रेंड

May 28, 2026

बशीर बद्र के प्रसिद्ध शेर..

May 28, 2026

IPL इतिहास में किसने जड़े सबसे ज्यादा सिक्स? कोहली-रोहित से...

May 28, 2026

खरबूजे के बीज के ये फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान!

May 28, 2026
29-30 मई को इन जगहों पर होगी बत्ती गुल, भीषण गर्मी में परेशान होंगे लोग! देखें लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

29-30 मई को इन जगहों पर होगी बत्ती गुल, भीषण गर्मी में परेशान होंगे लोग! देखें लिस्ट
29-30 मई को इन जगहों पर होगी बत्ती गुल, भीषण गर्मी में परेशान होंगे लोग! देखें लिस्ट
29-30 मई को इन जगहों पर होगी बत्ती गुल, भीषण गर्मी में परेशान होंगे लोग! देखें लिस्ट
29-30 मई को इन जगहों पर होगी बत्ती गुल, भीषण गर्मी में परेशान होंगे लोग! देखें लिस्ट