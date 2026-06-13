शर्मनाक! बस स्टैंड के पास पहले 70 साल की नेत्रहीन महिला को बेरहमी से पीटा, फिर दरिंदों ने बुझाई हवस की प्यास

Delhi Elderly Woman Rape Case: दिल्ली के मयूर विहार इलाके से मानवता शर्मसार करने वाला मामला सामने आई है. त्रिलोकपुरी में, दो लोगों ने एक बुजुर्ग महिला के साथ घिनौनी हरकत की. उन्होंने पहले नेत्रहीन महिला के साथ मारपीट की और फिर रेप किया. यह पूरी घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

यह शर्मनाक घटना ब्लॉक 27 में बस स्टैंड के ठीक सामने एक दुकान के बाहर हुआ. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पीड़िता जो नेत्रहीन और मानसिक रूप से बीमार थी और लगभग 70 साल की थी कई सालों से इस इलाके में रह रही थी. पड़ोसी उसकी मदद करते थे और उसके खाने-पीने का इंतज़ाम करते थे.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, देर रात दो युवक आए और नेत्रहीन महिला को परेशान करने लगे. जब उसने विरोध किया, तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. ईंट लगने से उसे गंभीर चोटें आईं. इसके बाद, दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर महिला के साथ रेप किया और मौके से भाग गए. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरी घटना पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर हुई. पुलिस ने अब CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए एक टीम बनाई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस अभी यह नहीं बता रही है कि महिला को किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पीड़िता का अस्पताल में इलाज

पुलिस के मुताबिक, इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में हुई. त्रिलोकपुरी में ब्लॉक 27 के पास एक बुजुर्ग, मानसिक रूप से बीमार महिला घायल अवस्था में मिली. पुलिस को सुबह करीब 6:30 बजे PCR कॉल से सूचना मिली कि एक महिला सड़क किनारे घायल पड़ी है। सूचना मिलने पर मयूर विहार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा चुका था.

काफी मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने महिला को GTB अस्पताल में ढूंढ़ निकाला. पुलिस जांच में पता चला कि पीड़िता बेघर और मानसिक रूप से अक्षम महिला है, जो अक्सर त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 27 इलाके में घूमती हुई देखी जाती थी. उसके चेहरे पर सूजन और चोट के निशान देखे गए. डॉक्टरों के अनुसार, वह होश में तो है, लेकिन अपनी मानसिक अक्षमता के कारण घटना के बारे में साफ जानकारी नहीं दे पा रही है.

पुलिस आरोपी की तलाश कर रही

मामले की गंभीरता को देखते हुए, घटनास्थल की जांच करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए क्राइम और FSL टीमों को बुलाया गया. पुलिस ने अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट ले ली है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है. शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. आरोपी को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं और आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं.