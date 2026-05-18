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हीरे की अंगूठी छीनी, फिर काट दिए दोनों अंगूठे; 6 साल पहले दिल्ली में खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला गिरफ्तार

Delhi Businessman Thumbs Cut Case: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 70 साल के एक आरोपी को गिरफ़्तार किया है. इस आरोपी ने एक वित्तीय लेन-देन से जुड़ी लूट की घटना के बाद, एक इवेंट मैनेजर के दोनों अंगूठे काट दिए थे.

By: Shristi S | Published: May 18, 2026 10:44:53 PM IST

द्वारका में 6 साल पहले बिजनेसमैन का अंगूठा काटने वाला आरोपी ब्रह्मदेव भगत गिरफ्तार
द्वारका में 6 साल पहले बिजनेसमैन का अंगूठा काटने वाला आरोपी ब्रह्मदेव भगत गिरफ्तार


Dwarka Robbery Case: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार के पूर्णिया से ब्रह्मदेव भगत को गिरफ़्तार किया है. ब्रह्मदेव भगत 2020 के एक बेहद क्रूर लूट और मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी और फ़रार चल रहा था.

आरोपी पिछले छह सालों से पुलिस से बचता फिर रहा था, और 11 दिसंबर, 2025 को एक अदालत ने उसे ‘घोषित अपराधी’ घोषित कर दिया.

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मामला असल में क्या था?

17 मार्च, 2020 को इवेंट मैनेजर सुरिंदर नंदा को एक बड़ी पार्टी की बुकिंग के संबंध में एक फ़ोन कॉल आया. चूंकि उसी दिन डॉक्टर के साथ उनकी एक अपॉइंटमेंट तय थी, इसलिए उन्होंने अपने मैनेजर कपिल चड्ढा को क्लाइंट से मिलने के लिए भेजा.

 कॉल करने वाले ने कपिल को द्वारका सेक्टर-23 जाने का निर्देश दिया और बाद में सुरिंदर नंदा को भी उसी जगह पर उनके साथ शामिल होने के लिए कहा.रात लगभग 8:00 बजे, सुरिंदर नंदा अपने ड्राइवर रमेश के साथ द्वारका पहुंचे. वहां, एक मारुति कार उन्हें एक खास घर तक ले गई. घर में घुसते ही, सुरिंदर नंदा ने अपने पुराने सब्ज़ी सप्लायर, ब्रह्मदेव भगत को उसके तीन साथियों के साथ पहचान लिया.

लाठियों से पीट छीनी हीरे की अंगूठी

आरोप है कि उस ग्रुप ने मिलकर सुरिंदर नंदा को लाठियों से बेरहमी से पीटा. इस हमले के दौरान, उनकी हीरे की अंगूठी छीन ली गई, और चाकू की नोक पर उनके बटुए से ₹27,000 लूट लिए गए. इसके अलावा, जान से मारने की धमकी देकर, आरोपियों ने ज़बरदस्ती उनसे ₹11 लाख के कथित बकाया कर्ज़ से जुड़े कागज़ों पर दस्तखत करवा लिए.

चाकू से काट दिए दोनों अंगूठे

इसके बाद, मुख्य आरोपी ब्रह्मदेव भगत ने चाकू से सुरिंदर नंदा के दोनों अंगूठे काट दिए. इस घटना के बाद, आरोपियों ने सुरिंदर नंदा और कपिल चड्ढा को छोड़ दिया. घायल हालत में, सुरिंदर नंदा दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचे, जहां से पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई. 18 मार्च, 2020 को, द्वारका सेक्टर-23 पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 342, 394, 397, 506 और 34 के तहत एक मामला दर्ज किया गया.

जांच के दौरान, स्थानीय पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान जितेंद्र, अमरदीप और गौतम के रूप में हुई. हालांकि, मुख्य आरोपी, ब्रह्मदेव भगत, फरार रहा और लगातार अपनी जगह बदलकर पुलिस से बचता रहा.

आरोपी को कैसे पकड़ा गया?

क्राइम ब्रांच की एक टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. ACP उमेश बर्थवाल की देखरेख में, इंस्पेक्टर योगेश और इंस्पेक्टर विनोद यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई. 15 मई, 2026 को पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि आरोपी बिहार के पूर्णिया में मौजूद है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, टीम उस जगह पर पहुंची, जाल बिछाया, और लगातार निगरानी के बाद, ब्रह्मदेव भगत को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपराध में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली. पुलिस के अनुसार, अपराध करने के बाद, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग-अलग शहरों में छिपा हुआ था.

आरोपी एक किराने की दुकान चला रहा था

70 वर्षीय ब्रह्मदेव भगत बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है. उसने पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की है. आर्थिक तंगी के कारण, उसने स्कूल छोड़ दिया और सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया. बाद में, 2015 में, उसने आजादपुर सब्जी मंडी में थोक सब्जी व्यापार में कदम रखा. गिरफ्तारी के समय, वह पूर्णिया में एक किराने की दुकान चला रहा था.

Tags: biharcrime newsdelhi
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